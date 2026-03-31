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De perfume a autocuidado: 14 presentes para variar na Páscoa

De fragrâncias com cheirinho de doce a kits de autocuidado, veja opções criativas para surpreender na data

Heider Sacramento

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:00

Escolhas entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa Crédito: Imagem IA

Se a ideia é sair do óbvio na Páscoa, vale olhar além dos ovos de chocolate. Nos últimos anos, produtos de beleza têm ganhado espaço como alternativa de presente, principalmente por serem mais duradouros e também carregarem aquele apelo afetivo típico da data.

Entre as opções, O Boticário aposta em uma seleção com 14 itens com até 35% de desconto que transformam fragrâncias e texturas inspiradas em doces em experiências de autocuidado.

Para quem ama chocolate, a dica mais certeira são os produtos com aroma de cacau. Linhas como a Deleite Chocolatudo entregam exatamente isso, com body splash, hidratante e esfoliante que deixam a pele perfumada e criam uma rotina mais gostosa no dia a dia. É aquele tipo de presente que funciona bem para quem não abre mão do clima da Páscoa.

Se a pessoa prefere algo mais sofisticado e menos “docinho”, vale apostar em maquiagem com tons terrosos. Batons e paletas em marrom e nuances de cacau são versáteis, elegantes e combinam com diferentes estilos, além de trazerem uma referência mais sutil ao tema.

Presentes para a Páscoa 1 de 4

Já para quem gosta de fragrâncias leves e aconchegantes, entram opções com notas de beijinho, caramelo e baunilha. Body splashes, óleos perfumados e cremes para mãos são escolhas práticas, fáceis de usar no dia a dia e que mantêm aquele toque doce sem exagero.

Outro ponto que faz diferença na hora de presentear é a embalagem. Kits prontos e versões presenteáveis ajudam a transformar o item em algo mais especial, sem precisar de muito esforço na hora de montar o presente.

No fim, a lógica é simples: escolher algo que tenha a ver com o estilo de quem vai receber. E, nesse cenário, beleza e autocuidado aparecem como alternativas certeiras para quem quer inovar sem perder o clima afetivo da Páscoa.

Confira a lista completa:

Cuide-se Bem Body Splash Deleite Chocolatudo 200ml

Cuide-se Bem Loção Hidratante Corporal Deleite Chocolatudo 200ml

Cuide-se Bem Esfoliante Corporal Deleite Chocolatudo 150ml

Suflê Hidratante Corporal Egeo Choc

Make.B Palette Blush Clip Brown

Make.B Batom Matte Marrom Hot Brown

Make.B Revolution Brown

Body Splash Cuide-se Bem Beijinho 200ml

Óleo Perfumado Desodorante Corporal Glamour 150ml

Creme para Mãos Cuide-se Bem Deleite 45g

Capinha Cuide-se Bem Deleite