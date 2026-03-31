De perfume a autocuidado: 14 presentes para variar na Páscoa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 31 de março de 2026 às 06:00
Se a ideia é sair do óbvio na Páscoa, vale olhar além dos ovos de chocolate. Nos últimos anos, produtos de beleza têm ganhado espaço como alternativa de presente, principalmente por serem mais duradouros e também carregarem aquele apelo afetivo típico da data.
Entre as opções, O Boticário aposta em uma seleção com 14 itens com até 35% de desconto que transformam fragrâncias e texturas inspiradas em doces em experiências de autocuidado.
Para quem ama chocolate, a dica mais certeira são os produtos com aroma de cacau. Linhas como a Deleite Chocolatudo entregam exatamente isso, com body splash, hidratante e esfoliante que deixam a pele perfumada e criam uma rotina mais gostosa no dia a dia. É aquele tipo de presente que funciona bem para quem não abre mão do clima da Páscoa.
Se a pessoa prefere algo mais sofisticado e menos “docinho”, vale apostar em maquiagem com tons terrosos. Batons e paletas em marrom e nuances de cacau são versáteis, elegantes e combinam com diferentes estilos, além de trazerem uma referência mais sutil ao tema.
Presentes para a Páscoa
Já para quem gosta de fragrâncias leves e aconchegantes, entram opções com notas de beijinho, caramelo e baunilha. Body splashes, óleos perfumados e cremes para mãos são escolhas práticas, fáceis de usar no dia a dia e que mantêm aquele toque doce sem exagero.
Outro ponto que faz diferença na hora de presentear é a embalagem. Kits prontos e versões presenteáveis ajudam a transformar o item em algo mais especial, sem precisar de muito esforço na hora de montar o presente.
No fim, a lógica é simples: escolher algo que tenha a ver com o estilo de quem vai receber. E, nesse cenário, beleza e autocuidado aparecem como alternativas certeiras para quem quer inovar sem perder o clima afetivo da Páscoa.
Confira a lista completa:
Cuide-se Bem Body Splash Deleite Chocolatudo 200ml
Cuide-se Bem Loção Hidratante Corporal Deleite Chocolatudo 200ml
Cuide-se Bem Esfoliante Corporal Deleite Chocolatudo 150ml
Suflê Hidratante Corporal Egeo Choc
Make.B Palette Blush Clip Brown
Make.B Batom Matte Marrom Hot Brown
Make.B Revolution Brown
Body Splash Cuide-se Bem Beijinho 200ml
Óleo Perfumado Desodorante Corporal Glamour 150ml
Creme para Mãos Cuide-se Bem Deleite 45g
Capinha Cuide-se Bem Deleite
Make.B Batom Cremoso Marrom Soft Nude