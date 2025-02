EMOCIONANTE

'Dona Florinda' visita túmulo de 'Chaves', se declara e comove a web

Eles foram casados na vida real por 27 anos

Uma cena comovente mexeu com o coração dos fãs do seriado mexicano Chaves, exibido no SBT. A atriz Florinda Meza, de 76 anos, que deu vida à personagem Dona Florinda, visitou o túmulo do ator Roberto Bolaños, que interpretava o personagem principal da série nesta sexta-feira (21).>