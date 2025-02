POLIGAMIA

Quarta namorada? Ne-Yo surge com nova parceira após assumir namoro com 3 mulheres

Cantor publicou registros com a dançarina que o acompanha nas turnês

O cantor de r&b Ne-Yo parece que arrumou mais uma namorada enquanto já namora com três. A mais recente parceira é Brionna Williams, dançarina que acompanha o cantor em turnê desde 2023. Nas redes sociais, ela compartilhou registros íntimos com o artista. >

O primeiro registro oficial dos dois aconteceu no réveillon, quando Brionna publicou uma foto ao lado de Ne-Yo. Eles viajaram juntos para Manila, nas Filipinas e criou um perfil no Instagram dedicado a postar momentos do romance. >

Ne-Yo já namora com suas outras dançarinas, Bella, Arielle Hill e Phoenix. Em meio a isso, o artista tem mostrado estar confortável com o estilo de vida. Recentemente, viralizou um vídeo do cantor beijando as três namoradas, uma seguida da outra, mostrando que tem muito amor para dar. >