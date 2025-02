PERDA

Peter Jason, ator de 'Karatê Kid', morre aos 80 anos

Notícia foi divulgada pelo cineasta John Carpenter

O ator Peter Jason, conhecido por seu papel como técnico de futebol no filme Karatê Kid, morreu aos 80 anos. A notícia foi divulgada pelo diretor John Carpenter, amigo pessoal dele, em suas redes sociais, >

A causa da morte ainda não foi revelada. "Peter Jason, um dos grandes atores de personagens do cinema, morreu. Seu primeiro filme foi Rio Lobo, de Howard Hawks. Ele era um amigo querido e sentirei muita falta dele", escreveu Carpenter. >

Com mais de 50 anos de carreira, Peter Jason começou seu trabalho no cinema em 1967, em A Bell for Adano. Além de Karatê Kid, ele esteve em A Caçada ao Outubro Vermelho, Mortal Kombat, Adaptação e Jurassic World: Reino Ameaçado. O ator deixa uma filha.>