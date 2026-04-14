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Enquete do BBB 26 tem reviravolta e programa pode ter saída inesperada no Paredão

Nova parcial mostra diferença mínima entre os dois mais votados e aumenta tensão antes da eliminação desta terça (14)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:52

Paredão
Paredão Crédito: Reprodução

A votação do 16º Paredão do Big Brother Brasil 26 ganhou novos contornos nesta terça-feira (14), com uma disputa cada vez mais apertada entre os participantes.

De acordo com a enquete atualizada do Correio, Juliano Floss aparece na liderança da rejeição, com 41,37% dos votos. Logo atrás, Gabriela soma 40,34%, mantendo a disputa praticamente empatada. Já Ana Paula Renault surge com 18,30% e, até o momento, é a menos ameaçada de deixar o programa.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
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Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

A diferença mínima entre os dois primeiros colocados aumenta a tensão e indica que o resultado pode mudar até o último momento.

A eliminação será definida na noite desta terça-feira (14), durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.

Apesar de indicarem tendências, as enquetes não têm caráter oficial e servem apenas como termômetro da preferência do público.

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