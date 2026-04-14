BBB 26

Enquete do BBB 26 tem reviravolta e programa pode ter saída inesperada no Paredão

Nova parcial mostra diferença mínima entre os dois mais votados e aumenta tensão antes da eliminação desta terça (14)

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:52

Paredão Crédito: Reprodução

A votação do 16º Paredão do Big Brother Brasil 26 ganhou novos contornos nesta terça-feira (14), com uma disputa cada vez mais apertada entre os participantes.

De acordo com a enquete atualizada do Correio, Juliano Floss aparece na liderança da rejeição, com 41,37% dos votos. Logo atrás, Gabriela soma 40,34%, mantendo a disputa praticamente empatada. Já Ana Paula Renault surge com 18,30% e, até o momento, é a menos ameaçada de deixar o programa.

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A diferença mínima entre os dois primeiros colocados aumenta a tensão e indica que o resultado pode mudar até o último momento.

A eliminação será definida na noite desta terça-feira (14), durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.