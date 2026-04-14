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Segurança de metrô demitido por ser ‘bonito demais’ ganha ensaio fotográfico; veja

Lucas Prado, conhecido como Hassami, viralizou com beleza nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:38

Lucas Prado ganhou mais de 200 mil seguidores
Lucas Prado ganhou mais de 200 mil seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

O segurança de metrô Lucas Prado, demitido por ser ‘bonito demais’ ganhou um ensaio fotográfico que chamou atenção de seguidores e fãs nas redes sociais. O profissional conhecido como Hassami que também atua como influenciador digital foi demitido após um vídeo em que aparece uniformizado viralizar nas redes sociais, chamando atenção pela sua aparência, segundo ele, após comentar episódio no Instagram. De acordo com Lucas, a empresa considerou que ele não atendia aos interesses da função.

O ensaio fotográfico realizado por Ruan Walker, do Rio das Ostras (RJ) que o influenciador participou foi divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (14), em ambas as redes sociais. Nas publicações, Hassami recebeu vários elogios. “O bofe não tem uma espinha, uma marca de alguma coisa, me senti ofendida”, escreveu uma. “Parece até IA!”. “Ele brilha outra”, se surpreendeu outra.

Ensaio fotográfico de Hassami

Influenciador viralizou nas redes sociais com vídeo sobre sua beleza por Reprodução | Instagram
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Influenciador viralizou nas redes sociais com vídeo sobre sua beleza por Reprodução | Instagram

Lucas era segurança do metrô da estação Santa Cruz, na zona sul de São Paulo. Apesar de não ter confirmação, seguidores afirmaram nas redes sociais que o segurança teria sido demitido porque teria pedido para um colega de trabalho próximo o gravar no horário de expediente, o que teria levado a demissão.

Após o ‘boom’ da viralização do vídeo nas redes sociais, Hassami passou de 130 mil seguidores para mais de 400 mil, especialmente também após o ensaio fotográfico. Em seu perfil, Hassami compartilha um pouco do seu dia a dia, conteúdos sobre beleza, e participação em eventos e no concurso de beleza CNB Rio.

Lucas Prado

Influenciador Lucas Prado por Reprodução | Instagram
Influenciador Lucas Prado por Reprodução | Instagram
Influenciador Lucas Prado por Reprodução | Instagram
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Influenciador Lucas Prado por Reprodução | Instagram

Tags:

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