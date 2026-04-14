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Sthe Matos revela diagnóstico e frustração após retirada de DIU: ‘Infértil’

Influenciadora fez desabafo em vídeo emocionante

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:45

Sthe Matos e Kevi Jonny
Sthe Matos e Kevi Jonny Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora baiana Sthe Matos fez um forte desabafo nas redes sociais sobre seu processo para tentar engravidar. A influencer é casada com o cantor Kevin Johnny, e é mãe de Apolo, fruto do relacionamento antigo com Fábio Silveira.

Após sete anos com o DIU, a influenciadora decidiu fazer a retirada em 2025, a partir da histeroscopia, processo que retira o DIU com anestesia. “Na avaliação a médica viu que seria muito doloroso se fosse tirar quando eu estava no consultório porque estava muito preso”, começou Sthe Matos em um vídeo publicado em sua rede social nesta terça-feira (14).

Sthe Matos

Sthe Matos por Reprodução/Instagram
Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução/Instagram
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Sthe Matos por Reprodução/Instagram

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Depois da retirada e várias tentativas, Sthe não conseguiu engravidar. Segundo ela, o diagnóstico do médico é infertilidade. “Até que recebemos uma palavra de Deus: nós somos férteis, então vai acontecer. E nesse mesmo mês ouvimos a palavra do médico. Na medicina, depois de um ano tentando engravidar é considerado infertilidade, mas nós recebemos uma palavra de Deus”, desabafou durante a narração.

Sthe explicou que assim que o DIU foi retirado, ela e Kevin começaram a sonhar com o primeiro filho juntos. “Na retirada, a médica identificou que a parte interna do meu útero onde o DIU fica em contato estava inflamado e isso poderia causar algumas complicações e fizemos o tratamento com remédio, depois disso uma análise do indômito pra ver se estava tudo certo e estava”, disse.

Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny

Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
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Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais

Em seguida, veio a parte preparatória do corpo, com alimentação saudável, exames de rotina preventivos, ultrassom, suplementação e vitaminas. “Eu pensei que ia engravidar logo nos primeiros meses porque estava tudo certo e o primeiro teste foi negativo. No começo de tudo é uma empolgação, mas depois de meses tentando e frustração veio. Em quem acreditar? É claro que no médico dos médicos”, finalizou Sthe com um versículo biblíco.

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