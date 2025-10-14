Sthe Matos e Kevi Jonny se casam em resort no Litoral Norte da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:33
A influenciadora baiana Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny celebraram o casamento religioso numa cerimônia realizada na Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A cerimônia reuniu cerca de 200 convidados, após oficializar a união civil em março deste ano.
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny
O evento contou com a presença de familiares, amigos e nomes conhecidos como Carlinhos Maia, Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, além dos cantores Pablo e Tierry. O resort foi transformado em um sofisticado jardim com decoração em tons de branco e lavanda, criando um clima romântico e elegante.
Sthe se casou com um vestido assinado pelo estilista Lucas Anderi, enquanto Kevi escolheu um traje sob medida de Jean Trombini. Um dos momentos mais especiais da cerimônia foi a entrada do pequeno Apolo, filho da influenciadora, que levou as alianças.
A festa contou com um bolo de quatro andares e um cardápio exclusivo, preparado para surpreender os convidados e tornar a noite ainda mais inesquecível.