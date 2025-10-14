Acesse sua conta
Sthe Matos e Kevi Jonny se casam em resort no Litoral Norte da Bahia

Influenciadora baiana Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny celebraram o casamento religioso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:33

Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora baiana Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny celebraram o casamento religioso numa cerimônia realizada na Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A cerimônia reuniu cerca de 200 convidados, após oficializar a união civil em março deste ano.

Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny

Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
Casamento de Sthe Matos e Kevi Jonny por Reprodução | Redes Sociais

O evento contou com a presença de familiares, amigos e nomes conhecidos como Carlinhos Maia, Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, além dos cantores Pablo e Tierry. O resort foi transformado em um sofisticado jardim com decoração em tons de branco e lavanda, criando um clima romântico e elegante.

Sthe se casou com um vestido assinado pelo estilista Lucas Anderi, enquanto Kevi escolheu um traje sob medida de Jean Trombini. Um dos momentos mais especiais da cerimônia foi a entrada do pequeno Apolo, filho da influenciadora, que levou as alianças.

A festa contou com um bolo de quatro andares e um cardápio exclusivo, preparado para surpreender os convidados e tornar a noite ainda mais inesquecível.

