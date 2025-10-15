Acesse sua conta
Erva melhora o humor e protege o cérebro do envelhecimento; saiba qual

Desvende como um simples tempero pode ser um poderoso escudo contra o estresse e o envelhecimento cerebral

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:32

Uma erva antes relegada ao papel de mero tempero está no centro das atenções científicas por seus amplos benefícios à saúde mental e física. Estudos recentes indicam que esta planta aromática possui a capacidade de otimizar o foco, melhorar o humor e, além disso, proteger o cérebro de fatores como o envelhecimento.

 A pesquisa sugere que a ação benéfica dessa erva se estende desde o alívio do cansaço mental e do estresse até o estímulo ao crescimento de fios de cabelo fortes e saudáveis.

Usado por antigas civilizações como um símbolo de purificação, o alecrim, surpreendentemente, revela à ciência moderna um potencial terapêutico multifacetado.

Ele está se firmando como um ingrediente natural e funcional, que transcende o uso culinário. Novas investigações continuam a desvendar os segredos desta planta versátil. Portanto, a inclusão regular do alecrim na dieta ou em tratamentos é uma estratégia acessível para quem busca melhor bem-estar geral, conforme indicam os especialistas.

Os compostos ativos que renovam a mente 

A aura de misticismo que envolveu o alecrim por séculos, desde o seu uso ritualístico, está sendo substituída por evidências concretas. A ciência, afinal, identificou que a planta possui compostos ativos que conseguem atuar diretamente nas funções cerebrais e no estado emocional dos indivíduos, promovendo alívio e bem-estar.

Estudos mostram que esta erva, que já foi símbolo de proteção e memória, contém substâncias capazes de modular neurotransmissores importantes, influenciando positivamente a cognição. O alecrim, dessa forma, oferece um caminho natural para turbinar a mente e o humor, servindo como um escudo químico contra os desgastes do dia a dia.

O papel do alecrim no bem-estar emocional

O poder do alecrim como tônico para o sistema nervoso é notável. A psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de Harvard, aponta que ele pode atuar na "redução de dores" e ajudar a "equilibrar o humor", além de aliviar a ansiedade e o estresse que afetam a vida moderna de milhares de pessoas.

Os cientistas estudam a hipótese de que o alecrim estimula os neurotransmissores essenciais, logo aumentando a sensação de foco e contribuindo para a prevenção de doenças ligadas ao envelhecimento cerebral. Sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória apoia essa função protetora, consolidando-o como um excelente aliado natural.

Impulso na cognição e combate ao cansaço

O alecrim se consolida como um poderoso aliado da performance mental. Um estudo reportado pela revista Healthline demonstrou que o extrato da erva proporcionou aos participantes uma "melhora perceptível na memória" e uma diminuição na ansiedade, o que é crucial para estudantes e profissionais.

Ademais, o simples aroma da planta já se mostrou capaz de aprimorar o desempenho cognitivo, como comprovam pesquisas britânicas. Em muitas culturas, crê-se que o alecrim purifica a mente, auxiliando na concentração e na sensação de equilíbrio, e esses efeitos relaxantes ajudam o corpo a combater o cansaço físico e mental.

Erva amiga dos fios e do couro cabeludo 

Além dos benefícios mentais, a erva tem uma função importante no cuidado capilar, sendo utilizada há séculos como fortificante. O óleo essencial de alecrim possui propriedades estimulantes e vasodilatadoras que aumentam a circulação sanguínea no couro cabeludo, por conseguinte favorecendo o crescimento e a vitalidade dos fios.

Seus efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios são essenciais para manter o couro cabeludo saudável. Eles ajudam a acalmar irritações e a prevenir a formação de caspas, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento de fios mais fortes e resistentes, o que o torna um tratamento natural muito procurado.

