Esse hábito que parece fofinho dentro de casa pode atrasar a fala das crianças, e muitos pais nem percebem

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:50
Nem sempre o atraso na fala está ligado a um problema clinico. Em diversos casos, o que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil, e esse impacto costuma passar despercebido.
A fala não surge de forma isolada. Ela depende das interações do dia a dia, como conversas, brincadeiras e estímulos simples. Crianças aprendem a se comunicar quando participam ativamente do ambiente, não apenas ouvindo, mas trocando e respondendo.
Crianças
Quando esse estímulo é reduzido, o desenvolvimento pode ser afetado. A falta de interação verbal e o excesso de telas, por exemplo, estão entre os fatores que podem atrasar a linguagem.
Além do ambiente, outros fatores também podem influenciar o desenvolvimento da fala, e nem sempre são perceptíveis de imediato.
Entre os principais estão:
Deixar as crianças assistindo desenhos no tablet ou na televisão por horas ou em jogos no celular é um desses fatores que podem agir juntos, o que torna mais difícil identificar a causa exata sem acompanhamento.
Mais do que esperar pelas primeiras palavras, alguns comportamentos funcionam como alerta:
Em alguns casos, a criança até se comunica com gestos, mas a dificuldade na fala começa a impactar o convívio e o aprendizado.
Embora o desenvolvimento varie, especialistas alertam que atrasos persistentes não devem ser ignorados. A ideia de “esperar que a fala venha naturalmente” pode atrasar a identificação de possíveis dificuldades.
A fala faz parte de um conjunto maior de habilidades, que envolve comunicação, interação social e aprendizado. Quando algo não evolui como esperado, isso pode refletir em outras áreas do desenvolvimento.
Por isso, observar o comportamento da criança no dia a dia, e não apenas se ela fala ou não, é um dos pontos mais importantes para entender se está tudo dentro do esperado.