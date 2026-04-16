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Esse hábito que parece fofinho dentro de casa pode atrasar a fala das crianças, e muitos pais nem percebem

Especialistas alertam que o ambiente e a rotina têm mais impacto do que parece no desenvolvimento infantil

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:50

Sinais sutis no dia a dia podem indicar atraso, e passam despercebidos por muitos pais
Sinais sutis no dia a dia podem indicar atraso, e passam despercebidos por muitos pais Crédito: Pexels

Nem sempre o atraso na fala está ligado a um problema clinico. Em diversos casos, o que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil, e esse impacto costuma passar despercebido.

O ambiente também ensina a falar

A fala não surge de forma isolada. Ela depende das interações do dia a dia, como conversas, brincadeiras e estímulos simples. Crianças aprendem a se comunicar quando participam ativamente do ambiente, não apenas ouvindo, mas trocando e respondendo.

Crianças

O que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil por Reprodução | Freepik
O que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil por Reprodução | Freepik
O que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil por Reprodução | Freepik
O que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil por Reprodução | Freepik
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O que acontece dentro de casa pode influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem infantil por Reprodução | Freepik

Quando esse estímulo é reduzido, o desenvolvimento pode ser afetado. A falta de interação verbal e o excesso de telas, por exemplo, estão entre os fatores que podem atrasar a linguagem.

O que pode está por trás do atraso

Além do ambiente, outros fatores também podem influenciar o desenvolvimento da fala, e nem sempre são perceptíveis de imediato.

Entre os principais estão:

  • Pouca estimulação no dia a dia 
  • Problemas auditivos, que dificultam a percepção dos sons
  • Questões neurológicas ou do desenvolvimento
  • Uso excessivo de telas substituindo a interação humana

Deixar as crianças assistindo desenhos no tablet ou na televisão por horas ou em jogos no celular é um desses fatores que podem agir juntos, o que torna mais difícil identificar a causa exata sem acompanhamento.

Sinais que muitas vezes passam despercebidos

Mais do que esperar pelas primeiras palavras, alguns comportamentos funcionam como alerta:

  • Vocabulário muito limitado para a idade
  • Dificuldade em formar frases simples
  • Fala pouco clara ou difícil de entender
  • Falta de resposta ao próprio nome ou pouca interação

Em alguns casos, a criança até se comunica com gestos, mas a dificuldade na fala começa a impactar o convívio e o aprendizado.

Nem sempre é só “cada criança tem seu tempo”

Embora o desenvolvimento varie, especialistas alertam que atrasos persistentes não devem ser ignorados. A ideia de “esperar que a fala venha naturalmente” pode atrasar a identificação de possíveis dificuldades.

Por que observar faz diferença

A fala faz parte de um conjunto maior de habilidades, que envolve comunicação, interação social e aprendizado. Quando algo não evolui como esperado, isso pode refletir em outras áreas do desenvolvimento.

Por isso, observar o comportamento da criança no dia a dia, e não apenas se ela fala ou não, é um dos pontos mais importantes para entender se está tudo dentro do esperado.

Tags:

Crianças Educação

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