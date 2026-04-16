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Irmão de Jordana critica direção do BBB 26 e lamenta ausência de Boninho: 'Ela seria a campeã'

Declarações de Honorato Morais geraram polêmica nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:25

Jordana no BBB 26
Jordana no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Uma declaração fora da casa do BBB 26 roubou a cena em plena reta final do reality show. Enquanto Jordana enfrenta Ana Paula Renault e Juliano Floss pela permanência no programa, o irmão da advogada, Honorato Morais, surgiu em um vídeo defendendo a participante, mas terminou gerando polêmica ao questionar a condução da atração da Globo.

Na postagem em questão, Honorato comenta que não acompanha o programa com frequência e que só voltou a assistir por causa da participação de Jordana. "Nunca curti assistir ao BBB, assisti ao primeiro. Voltei a assistir esse porque minha irmã está lá. Não sei como funciona o trâmite. Só vejo o que as pessoas comentam. Entrei nessa daí para torcer, para ajudar, para tentar defender a minha irmã", iniciou.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, ele comparou a atual fase do programa com o período em que Boninho estava à frente da direção, sugerindo que o cenário poderia ser diferente. "Entrei nessa luta porque meu tempo estava tranquilo para estar nessa batalha pela minha irmã. Só que vejo muita gente comentando nos meus posts que se fosse o Boninho, ex-diretor do BBB, a Jordana era campeã", disse.

Ao perceber que o comentário poderia ter repercussão negativa, Honorato tentou se distanciar da crítica direta e atribuiu a fala ao público. "Gente, não sou eu que estou falando é o povo", completou.

As declarações rapidamente ganharam força nas redes sociais, especialmente por acontecerem em um momento delicado do jogo, com Jordana disputando a permanência no programa contra Ana Paula Renault e Juliano Floss.

Entre os internautas, a reação foi dividida. Alguns apontaram que a postura do irmão pode acabar prejudicando a participante. "Esse cidadão tirou qualquer remota possibilidade da irmã dele vencer com essas besteiras que ele tem dito ao longo do BBB 26", escreveu uma usuária.

Outros criticaram o tom das falas e consideraram o discurso desconectado da realidade do jogo. "Que cara mais mala, que viaja entre várias mundos paralelos para ver a possibilidade do ‘e se’ fosse nesse caso, nessa ocasião a minha seria ganhadora", falou mais uma pessoa.

Jordana (BBB 26)

Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26 por Reprodução/Globo
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Jordana (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo

Também houve quem pedisse que ele evitasse novos pronunciamentos enquanto o programa ainda está no ar, avaliando que as falas podem impactar negativamente a imagem de Jordana na reta final. "Meu Deus, alguém cala esse menino, está só piorando", publicou um perfil. "Com um irmão desse quem precisa de inimigo? O cara está queimando todas as possibilidades da irmã com a emissora", disse mais um.

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Tags:

Bbb Globo Boninho bbb 26 Jordana

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