TELEVISÃO

Rodrigo Bocardi expõe bastidores na Globo e revela: 'Tanta bronca que eu já levei'

Jornalista diz que não se vê mais em telejornais e aposta no BocaTV, projeto que recebe até 500 vídeos por dia

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:44

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Rodrigo Bocardi abriu o jogo sobre a carreira e relembrou momentos marcantes da trajetória na TV, incluindo broncas da direção da Globo. Sem entrar em muitos detalhes, o jornalista admitiu que já foi chamado atenção diversas vezes ao longo dos anos.

"Tanta bronca que eu já levei... Quando você toma risco, um negócio assim, você erra sempre também", comentou durante participação no NaTelinha Talk, antes de encerrar o assunto. "Não quero falar dessas coisas".

Um dos episódios citados foi quando reagiu ao vivo a um xingamento durante uma entrada na TV. Na ocasião, enquanto cobria uma confusão na estação Santo Amaro, da Linha 5 do metrô de São Paulo, um homem gritou "vai tomar no c..." e Bocardi respondeu na hora: "Vai você também".

Rodrigo Bocardi 1 de 23

Apesar da trajetória consolidada no jornalismo, ele deixou claro que não pretende voltar a apresentar telejornais. Segundo o jornalista, a decisão já vinha sendo amadurecida há anos. "Eu não quero, não queria, não sei que tempo uso de verba aqui, apresentar telejornal mais. Há três anos, já não queria. Já não queria mais acordar quatro da manhã, não queria fazer nenhum outro telejornal", afirmou.

"Esse modelo não me oferece, não me oferecia desafios. Simplesmente por isso. Sei que muita gente me vê assim, me quer assim, mas peço que essas pessoas possam me enxergar de um outro jeito", disse.

Ele ainda reforçou que acredita haver muitos profissionais qualificados nas bancadas e que não vê necessidade de ocupar novamente esse espaço. "Tem tanta gente boa fazendo isso, tem muita gente boa fazendo isso espalhada em todos os lugares, não precisa de mais um, não precisa do Bocardi fazendo isso", ressaltou.

"Tem gente excelente fazendo isso muito melhor do que eu. Me deixem fazer outra coisa. Eu não tenho vontade de apresentar um telejornal da maneira como se fala, como se espera, como se vê", completou.

As maiores brigas em bastidores de novelas da Globo 1 de 5

Hoje, o foco do jornalista está no BocaTV, plataforma digital criada por ele para dar voz ao público. Segundo Bocardi, a iniciativa recebe diariamente entre 400 e 500 vídeos enviados por pessoas de diferentes regiões, com denúncias, relatos e também conteúdos positivos.

"Eu falo que o BocaTV é o veículo de comunicação com o maior número de repórteres do mundo, porque é a população. É a população mundial que é a produtora de conteúdo do BocaTV. Foi desta forma que passei a ver a população. Foi a população que me via como a voz das dores dela", explicou.

Segundo Bocardi, a ideia surgiu a partir de um número de WhatsApp criado para receber contribuições. O volume de mensagens surpreendeu. "Achei que não receberia nenhum, mas agora recebo 500 vídeos por dia. São seis meses já. São pessoas que confiam em mim, que depositam as angústias delas, que contam comigo para ser a voz delas. São meus amigos, é assim que eu os trato", contou.