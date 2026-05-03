SIGNOS

Esses 5 signos vão viver uma virada de chave no próximos dias

É importante estar preparado para momento de mudança

Felipe Sena

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:30

Signos terão surpresa Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes é comum sentir que a vida está prestes a mudar. É um sinal do universo de que as coisas finalmente vão dar certo. Movimentações importantes, como trânsitos de Júpiter e Plutão, prometem sacudir o zodíaco nos próximos dias. Confira previsão de João Bidu:

Touro

Depois de um longo período de testes, os taurinos começam a ver os frutos da sua persistência. A fase tende a trazer mais estabilidade e recompensas, principalmente na vida financeira e profissional.

Veja as características dos signos 1 de 7

Escorpião

Para os escorpianos, a transformação será profunda e interna. Esse movimento de autoconhecimento pode refletir em mudanças externas importantes, abrindo caminho para decisões mais alinhadas com seus desejos.

Aquário

Aquarianos podem esperar novidades e reviravoltas que estimulam crescimento. Projetos e ideias começam a ganhar forma, trazendo oportunidades que antes pareciam distantes.

Câncer

Cancerianos entram em um momento de reorganização emocional e prática. A tendência é de evolução nas relações e também em questões pessoais que estavam estagnadas.

Áries

Arianos terão impulso e coragem para iniciar novos caminhos. Esse período favorece atitudes decisivas, que podem resultar em conquistas importantes a curto prazo.