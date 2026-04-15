MISTÉRIOS DO UNIVERSO

Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda

Estudo sugere interior mais rochoso nos planetas e levanta dúvidas sobre classificação tradicional



Agência Correio

WIadmir Pinheiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00

Cientistas sugerem que o interior dos planetas pode ser menos gelado Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI

Uma pesquisa recente colocou em xeque uma das classificações mais conhecidas do Sistema Solar. Urano e Netuno, historicamente chamados de “gigantes de gelo”, podem ter uma composição interna bem diferente do que se pensava até agora.

O estudo aponta que esses planetas talvez não sejam dominados por materiais congelados, como água e metano, mas sim por uma quantidade maior de rocha em seu interior. A hipótese surge a partir de simulações mais amplas, que permitiram aos cientistas testar diferentes combinações estruturais sem depender de modelos considerados limitados.



Sistema solar 1 de 5

A classificação atual dos dois planetas se baseia na ideia de que compostos voláteis, submetidos a pressões extremas, teriam papel central em sua estrutura. Essa visão, no entanto, pode não dar conta da complexidade desses corpos celestes.

A pesquisa foi conduzida pelo doutorando Luca Morf e pela professora Ravit Helled, da Universidade de Zurique, em parceria com o centro PlanetS. Segundo os autores, os modelos tradicionais partiam de premissas rígidas ou simplificações excessivas. A proposta foi combinar abordagens diferentes para alcançar resultados mais consistentes.

Os novos modelos também indicam a possibilidade de movimentos internos semelhantes à convecção, processo observado na Terra. Esse tipo de dinâmica pode ajudar a explicar características que ainda intrigam a ciência, como os campos magnéticos irregulares e a forma como esses planetas liberam calor.

Apesar das incertezas, o trabalho abre caminho para uma revisão mais profunda sobre a formação e a estrutura de Urano e Netuno. Hoje, o conhecimento sobre esses planetas ainda é limitado. A única missão que passou por eles foi a Voyager 2, na década de 1980.