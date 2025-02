LEMBRA DELE?

Ex-ator da Globo ganha festa surpresa aos 80 anos e se emociona

Última aparição do ator na TV foi na novela 'Vai na Fé'

Celebrando mais um capítulo da vida, o ator Otávio Augusto completou 80 anos no dia 30 de janeiro. Contudo, para além da data, o astro recebeu uma festa surpresa dias depois de amigos especiais em sua residência, contando com a presença de Tony Ramos. >

"Eles proporcionaram aquele encontro comigo e meus amigos e eu não sabia de nada. Foi o momento mais feliz e mais alegre de toda minha vida. Foram coisas que se misturam com o amor que tenho pelas filhas, pela Cristina também, por todos que lá estavam”, disse o ator no programa Encontro com Patrícia Poeta. >