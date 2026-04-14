CONFIRA

Fenômeno no céu: nuvem em formato de Jesus impressiona; veja vídeo

Influenciadora registrou momento de formato diferente nas nuvens

Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:58

Imagem foi registrada por influenciadora Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Já pensou em estar numa viagem admirando o céu e enxergar o rosto de Jesus? A captura foi registrada por uma influenciadora digital chamada Renata que publicou o registro nas redes sociais, acendendo um debate se a imagem seria real ou IA. No entanto, ela confirma que a imagem é real.

O vídeo foi feito em Poconé, município a cerca de 130 km de Cuiabá, em um sábado, véspera de Páscoa. O vídeo de apenas 13 segundos viralizou nas redes sociais e tem mais de 6 milhões de visualizações.

Formato de Jesus nas nuvens 1 de 4