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Fenômeno no céu: nuvem em formato de Jesus impressiona; veja vídeo

Influenciadora registrou momento de formato diferente nas nuvens

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:58

Imagem foi registrada por influenciadora
Imagem foi registrada por influenciadora Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Já pensou em estar numa viagem admirando o céu e enxergar o rosto de Jesus? A captura foi registrada por uma influenciadora digital chamada Renata que publicou o registro nas redes sociais, acendendo um debate se a imagem seria real ou IA. No entanto, ela confirma que a imagem é real.

O vídeo foi feito em Poconé, município a cerca de 130 km de Cuiabá, em um sábado, véspera de Páscoa. O vídeo de apenas 13 segundos viralizou nas redes sociais e tem mais de 6 milhões de visualizações.

Formato de Jesus nas nuvens

Registro foi captado por influenciadora por Reprodução | Redes Sociais
Registro foi captado por influenciadora por Reprodução | Redes Sociais
Registro foi captado por influenciadora por Reprodução | Redes Sociais
Registro foi captado por influenciadora por Reprodução | Redes Sociais
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Registro foi captado por influenciadora por Reprodução | Redes Sociais

“Glória a Deus! Olha isso”, diz Renata no vídeo. Ela estava passando um final de semana prolongado em uma fazenda da região quando percebeu o formato diferente das nuvens. Nas redes sociais, vários seguidores comentaram que também já viram vários formatos nas nuvens, se referindo à fé e às belezas da natureza.

Tags:

Video Influenciadora Redes Sociais

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