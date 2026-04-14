Fenômeno no céu: nuvem em formato de Jesus impressiona; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:58
Já pensou em estar numa viagem admirando o céu e enxergar o rosto de Jesus? A captura foi registrada por uma influenciadora digital chamada Renata que publicou o registro nas redes sociais, acendendo um debate se a imagem seria real ou IA. No entanto, ela confirma que a imagem é real.
O vídeo foi feito em Poconé, município a cerca de 130 km de Cuiabá, em um sábado, véspera de Páscoa. O vídeo de apenas 13 segundos viralizou nas redes sociais e tem mais de 6 milhões de visualizações.
Formato de Jesus nas nuvens
“Glória a Deus! Olha isso”, diz Renata no vídeo. Ela estava passando um final de semana prolongado em uma fazenda da região quando percebeu o formato diferente das nuvens. Nas redes sociais, vários seguidores comentaram que também já viram vários formatos nas nuvens, se referindo à fé e às belezas da natureza.