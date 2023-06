Filha de Gugu, Marina Liberato, é detida nos Estados Unidos

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, foi detida nos Estados Unidos após invadir uma casa para fazer festa com os amigos sem que a proprietária soubesse. A denúncia foi feita por vizinhos. As informações são do Metrópoles.



Segundo a jornalista Fabiola Reipert, um colega de 19 anos disse que a casa era dele. A mãe do menino trabalhava na casa, e ele aproveitou a viagem dos donos para uma reunião. O caso aconteceu em 2020, mas só foi repercutido nesta quinta-feira (31).