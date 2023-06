Filhos de Gugu entram em choque durante reunião por herança

. Crédito: Foto: Reprodução

A novela envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, ganhou mais um capítulo semana passada durante audiência para determinar se Rose Miriam di Matteo tem direito uma fatia do patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão. Rosa é mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e tenta na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu.

As gêmeas defendem o argumento da união, mas João Augusto nega a tese, diz reportagem da Veja. No meio da história também aparece o nome do chef Thiago Salvático, que também luta para que a Justiça reconheça sua relação estável com Gugu.

Em dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a relação dos dois como “clandestina” e apenas “amizade”. Salvático recorre da decisão.

Trechos do processo mostram o motivo das meninas apoiarem a mãe: Marina diz que teria vergonha de ser reconhecida como filha de uma “barriga de aluguel” e teme dilapidação do patrimônio. Também fica claro que as filhas temem reconhecimento de Thiago em relação estável com seu pai.

O diálogo envolveu Mariana e João, que divergem entremeados por “Dra. Angela” e “solicitante”, que vem a ser o advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina, ambos da equipe jurídica da família Liberato.

Marina: Cuidar da gente em Orlando não é um projeto de vida?

Dra. Angela: Não. É um projeto de cuidadora. A sua mãe era uma cuidadora, a sua mãe pode ter sido contratada uma governanta alemã.

Marina: Ela não foi uma barriga de aluguel.

Dra. Angela: Igual…

Marina: É João, cê acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?

João: O quê?

Marina: Você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?

João: Mas ela concordou em fazer isso, essa foi a vida que ela quis.

Marina: Tá bom, mas a minha mãe… O meu pai escolheu ela por alguma razão. Não escolheu qualquer pessoa.

Dra. Angela: A sua mãe foi a única que aceitou. Essa é a diferença.

Marina: Ah tá bom. Fala mais, fala mais. Cê acha que nenhuma outra pessoa ia aceitar?

(…)

Marina: Se ela for reconhecida como união estável… Também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso?

Solicitante: Mas quem é essa outra pessoa?

Marina: O gay lá (risos)… tentou entrar no processo, cê acha que outra pessoa também não ia tentar?

Solicitante: A gente já cuidou dele.

Dra. Angela: É.

Marina: Tá bom. Eu tô falando de outra pessoa que pode tentar entrar, de outra pessoa que pode tentar entrar… Se ela for reconhecida… Qualquer outra pessoa pode entrar… Se ela for reconhecida…

Solicitante: …E ninguém ficou sabendo. Se para sua mãe que teve 3 filhos tá super difícil, você acha que pra alguém que…

Dra. Angela: Que foi namorado…

João: Exato.

Ainda segundo a Veja, o trecho em que o advogado Carlos Regina diz “A gente já cuidou dele” seria referência a Thiago, seria no contexto de que tentaram fazê-lo desistir do processo. Em outro momento tenso da reunião na presença dos advogados, Marina diz que João nem olha para a cara da mãe, Rose. João diz que não odeia a mãe, mas que está sendo atacado por ela. “Eu não consigo falar com ela, porque não me sinto confortável”, diz o rapaz.