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Fortuna bilionária e fazenda com maior rebanho de bovinos do mundo: Saiba valor da herança de Ted Turner, fundador da CNN

Empresário que morreu aos 87 anos acumulou se tornou um dos homens mais ricos do mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:51

Ted Turner
Ted Turner Crédito: Reprodução

A morte de Ted Turner, aos 87 anos, pegou muitos de surpresa nesta quarta-feira (6). Pioneiro na comunicação, foi fundador da CNN e da Turner Broadcasting System, o empresário acumulou uma fortuna bilionária e um verdadeiro império territorial.

O patrimônio de Turner era avaliado em US$ 2,8 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 13 bilhões na cotação atual, de acordo com estimativas da revista Forbes. O montante o tornou um dos homens mais ricos do mundo.

Ted Turner revoluciou jornalismo com criação da CNN

Ted Turner foi casado com Jane Fonda por Reprodução
Ted Turner por Reprodução
Ted Turner por Reprodução
Ted Turner por Reprodução
Ted Turner por Reprodução
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Ted Turner foi casado com Jane Fonda por Reprodução

Além do capital financeiro, em 2026 ele ocupava a 4ª posição na lista dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos. O empresário tinha cerca de 2 milhões de acres, aproximadamente 800 mil hectares de terra nos EUA, ocupando a 4ª posição no início de 2026, segundo o portal The Land Report.

Ela acumulava 14 fazendas, focadas em conservação e ecoturismo, gerenciando o maior rebanho privado de bisontes do mundo, aproximadamente 45 mil espalhados em fazendas no Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Novo México e Dakota do Sul. Sua atuação com latifundiário também se estendia para fora dos EUA, com a posse de três fazendas na Argentina.

A confirmação da morte de Ted Turner foi feita pelo CEO da CNN, Mark Thompson, que descreveu o empresário como um líder “intrépido e destemido”. Desde 2018, Ted enfrentava o diagnóstico de demência de corpos de Lewy, condição que ele mesmo descreveu na época como um caso leve e menos grave de Alzheimer.

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ted Turner

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