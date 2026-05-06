IMPÉRIO

Fortuna bilionária e fazenda com maior rebanho de bovinos do mundo: Saiba valor da herança de Ted Turner, fundador da CNN

Empresário que morreu aos 87 anos acumulou se tornou um dos homens mais ricos do mundo

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:51

Ted Turner Crédito: Reprodução

A morte de Ted Turner, aos 87 anos, pegou muitos de surpresa nesta quarta-feira (6). Pioneiro na comunicação, foi fundador da CNN e da Turner Broadcasting System, o empresário acumulou uma fortuna bilionária e um verdadeiro império territorial.

O patrimônio de Turner era avaliado em US$ 2,8 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 13 bilhões na cotação atual, de acordo com estimativas da revista Forbes. O montante o tornou um dos homens mais ricos do mundo.

Ted Turner revoluciou jornalismo com criação da CNN 1 de 5

Além do capital financeiro, em 2026 ele ocupava a 4ª posição na lista dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos. O empresário tinha cerca de 2 milhões de acres, aproximadamente 800 mil hectares de terra nos EUA, ocupando a 4ª posição no início de 2026, segundo o portal The Land Report.

Ela acumulava 14 fazendas, focadas em conservação e ecoturismo, gerenciando o maior rebanho privado de bisontes do mundo, aproximadamente 45 mil espalhados em fazendas no Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Novo México e Dakota do Sul. Sua atuação com latifundiário também se estendia para fora dos EUA, com a posse de três fazendas na Argentina.