CASA E JARDIM

Frio chegou? Veja o erro que deixa o cobertor com cheiro de guardado e como resolver esse problema

Cobertores guardados por meses podem acumular umidade, ácaros e mau cheiro; especialistas explicam como lavar, secar e armazenar a peça sem estragar as fibras



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:00

Guardar a peça limpa e seca ajuda a preservar as fibras e evitar mau cheiro Crédito: Alice Hampson/Wikimedia Commons

Tem cobertor que passa meses esquecido no fundo do armário e só volta a aparecer quando a temperatura cai. Na pressa de aquecer a cama, muita gente puxa a peça direto para o uso.

O problema é que o cheiro de guardado, umidade ou mofo costuma entregar um cuidado que ficou para trás.

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Esse odor aparece, principalmente, quando o cobertor foi armazenado sem estar totalmente seco ou ficou tempo demais em um espaço fechado, sem ventilação.

Nesse ambiente, poeira, ácaros, fungos e bactérias encontram nas fibras um lugar fácil para se acumular; a questão vai além do incômodo no nariz.

Quando volta para a cama sem higienização, o cobertor entra em contato direto com as vias respiratórias e pode favorecer crises de alergia, rinite e asma, especialmente em pessoas mais sensíveis.

Antes de usar

Mesmo com aparência limpa, a peça deve ser lavada antes de voltar à rotina depois de meses guardada. A lavagem tira o cheiro pesado, reduz resíduos acumulados e devolve o frescor ao tecido.

Antes de molhar o cobertor, vale conferir a etiqueta. É ali que aparecem as orientações do fabricante sobre temperatura, uso da máquina e cuidados para não danificar a peça.

Lavagem sem erro

Sacudir o cobertor antes de lavar ajuda a remover poeira, pelos e sujeiras soltas. Na máquina, ele só deve entrar se couber com folga. Quando a lavadora é pequena para o volume da peça, a melhor saída é procurar uma lavanderia com equipamento maior.

Ciclos de roupa de cama ou delicados são os mais indicados, sem torção pesada. Água fria ou morna costuma ser suficiente, junto de sabão neutro ou próprio para tecidos delicados.

Na prática, o sabão líquido funciona melhor porque dissolve com mais facilidade e tem menos risco de ficar preso nas fibras. Resíduos de produto atraem sujeira e podem favorecer mofo, por isso o enxágue precisa ser bem feito.

O Amaciante também pede moderação. Em excesso, pode comprometer as fibras e reduzir a capacidade de aquecimento do cobertor. Depois da lavagem, a centrifugação dupla ajuda a retirar água acumulada e diminui o peso da peça, reduzindo o risco de rasgos.

Secagem bem feita

Boa parte do mofo começa quando o cobertor é guardado ainda úmido. A peça precisa secar em local arejado e, se possível, ao sol. Cobertores mais grossos podem levar um dia inteiro para secar por completo.

Em vez de pendurar dobrado ao meio, o ideal é apoiar o cobertor na horizontal sobre três ou quatro varais. Assim, o peso não deforma o tecido. Virar a peça a cada três ou quatro horas ajuda a secar por igual.

Frequência ideal

Durante o uso, o cobertor acumula suor, saliva, manchas, odores do ambiente, ácaros e umidade. Peças usadas com frequência devem ser lavadas, em média, a cada dois ou três meses.

Quando o uso é constante, o intervalo pode cair para 15 ou 30 dias. Já os cobertores guardados precisam sair do armário de tempos em tempos para arejar, principalmente em regiões úmidas.

Guardar sem mofo

Antes de guardar, o cobertor precisa estar limpo e completamente seco. Uma umidade discreta nas camadas internas já pode causar mofo.

Enrolar a peça preserva melhor a estrutura do que dobrar sempre nos mesmos pontos. Sacos de TNT ou materiais respiráveis ajudam, enquanto plásticos podem reter umidade em locais abafados.