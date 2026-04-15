Gael fica encantado com Naiane em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta-feira (15 de abril)

Felipe Sena
Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (15), Roberta Miranda chega para cantar na inauguração do bar de Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda). Alaor (Marcos Caruso) e Ana Castela também comparecem ao Zuzanete.
No bar, Gael (André Luiz Frambach) chega e chama atenção de Ana Castela, mas na verdade, ele se encanta por Naiane. Ronei (Thomás Aquino) constata que sabotaram o chá de Naiane (Isabelle Drummond).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Ainda no capítulo, Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) se emocionam. Talita (Luellem de Castro) narra o sucesso do Zuzanete e deixa Zilá (Leandra Leal) furiosa. João Raul (Filipe Bragança) ainda encontra Agrado.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.