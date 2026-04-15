Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gael fica encantado com Naiane em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta-feira (15 de abril)

Novela das 7 tem capítulo movimentado com aparição surpresa de cantora

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:30

Gael se aproxima de Naiane Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (15), Roberta Miranda chega para cantar na inauguração do bar de Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda). Alaor (Marcos Caruso) e Ana Castela também comparecem ao Zuzanete.

No bar, Gael (André Luiz Frambach) chega e chama atenção de Ana Castela, mas na verdade, ele se encanta por Naiane. Ronei (Thomás Aquino) constata que sabotaram o chá de Naiane (Isabelle Drummond).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Ainda no capítulo, Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) se emocionam. Talita (Luellem de Castro) narra o sucesso do Zuzanete e deixa Zilá (Leandra Leal) furiosa. João Raul (Filipe Bragança) ainda encontra Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda

Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda
Imagem - Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas
Imagem - Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’