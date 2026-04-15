BBB 26

Sonia Abrão é processada por ex-BBB 26 e acusa Globo de favorecer sister na reta final: 'Estão forçando a barra'

Apresentadora comenta ação na Justiça após falas polêmicas sobre participante do reality

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:23

Sonia Abrão Crédito: Reprodução

A apresentadora Sonia Abrão passou a ser alvo de uma ação na Justiça movida por uma ex-participante do BBB 26. A apresentadora da RedeTV! comentou sobre o caso e reagiu às críticas após suas falas sobre o reality show.

"Quando eles saem [do BBB], querem tirar dinheiro da gente que faz a cobertura [do programa]. Vira e mexe, tem um processo. E para mim já pintou o primeiro, antes mesmo de acabar. Foi a Chaiany. Vê se pode? Não quis nem saber a justificativa. Está na mão do meu advogado. Ele que leia. Eu só fiz alguns comentários sobre ela, justíssimos por sinal", declarou, em entrevista a Lucas Pasin, do Metrópoles.

Chaiany com a filha, Lara 1 de 6

A equipe de Chaiany já havia sinalizado que tomaria medidas legais após declarações da apresentadora. Em um vídeo compartilhado pelas pessoas que comandam as redes da ex-sister, Sonia apareceu falando sobre a trajetória da jovem no programa e cita um suposto assédio de Babu Santana, além de alegar que Chaiany beija "quem vê pela frente". A assessoria de Chai afirmou que "as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas desde a primeira declaração falsa proferida" contra a ex-BBB.

Durante a entrevista, Sonia também opinou sobre os participantes da edição. Ao comentar a trajetória de Solange Couto no programa, foi direta ao criticar suas atitudes dentro da casa. "O que a Solange [Couto] fez, e olha que sempre gostei muito dela. Mas as barbaridades que ela falou, as coisas que ela colocou em pauta, que ela jogou dentro da nossa casa… De preconceito, desqualificando as mulheres, a questão da maternidade. Todos conhecem essa novela e todos botaram ela para correr. Ela saiu mesmo cancelada", afirmou.

Sonia Abrão foi agredida durante a cobertura do ator Gerson Brenner 1 de 8

A apresentadora ainda apontou quem gostaria de ver como campeã e levantou suspeitas sobre a reta final do programa. Segundo ela, a TV Globo estaria favorecendo uma participante. "Se a Ana Paula Renault não ganhar será uma tremenda injustiça. Aí vou falar que essa edição flopou e é injusta. Mas às vezes tenho a sensação que nessa reta final estão forçando a barra pra cima da Milena", disse.

Sonia também comentou o desempenho de Tadeu Schmidt à frente do reality. Apesar das críticas frequentes, ela avaliou que o apresentador não é o principal responsável por eventuais falhas.