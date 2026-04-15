Após perder 25 kg, Yasmin Brunet impressiona com barriga definida em fotos de biquíni

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:48
A modelo Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos usando biquíni. Nos registros, feitos ao ar livre, ela aparece em um momento de lazer e chama atenção pela barriga definida ao posar com uma peça em tom de areia e um cinto de conchas, que destacou ainda mais o visual praiano.
A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que não economizaram elogios à beleza e à forma física da modelo. "Existe gente bonita e existe a Yasmin Brunet", escreveu uma internauta. "Você é um escândalo", comentou outra. "Nossa sereia brasileira", falou uma terceira pessoa.
Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas
Além dos cliques recentes, a transformação corporal de Yasmin também voltou ao centro das atenções. Recentemente, ela revelou ter eliminado cerca de 25 kg e falou abertamente sobre o diagnóstico de lipedema, condição que afeta a distribuição de gordura no corpo e pode causar dor e inflamação.
Segundo a modelo, houve um período mais delicado, marcado por inflamação e ganho de peso. Ela contou que enfrentou oscilações na alimentação, o que impactou diretamente seu bem-estar. "Eu estava completamente com o meu lipedema inflamado, com 25 quilos a mais do que eu estou agora", disse. Ela também contou que teve recaídas durante o processo. "Aqui, [olha como] eu fiquei logo em seguida, e obviamente sou humana, cometo erros e voltei a comer glúten. Aí aqui deu uma pioradinha de novo", completou.
Yasmin Brunet
Yasmin também destacou que vem buscando uma relação mais equilibrada com a alimentação e com o próprio corpo, ressaltando que o processo de mudança não é linear. Apesar dos desafios, ela afirma já perceber melhorias importantes após ajustes na rotina e nos hábitos diários. "Tenho questões alimentares, vocês sabem, mas eu não fico mais nesse desespero", afirmou.