Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após perder 25 kg, Yasmin Brunet impressiona com barriga definida em fotos de biquíni

Modelo recebeu enxurrada de elogios nas redes sociais; veja os cliques

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:48

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos usando biquíni. Nos registros, feitos ao ar livre, ela aparece em um momento de lazer e chama atenção pela barriga definida ao posar com uma peça em tom de areia e um cinto de conchas, que destacou ainda mais o visual praiano.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que não economizaram elogios à beleza e à forma física da modelo. "Existe gente bonita e existe a Yasmin Brunet", escreveu uma internauta. "Você é um escândalo", comentou outra. "Nossa sereia brasileira", falou uma terceira pessoa.

Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas

Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas por Reprodução/Instagram
1 de 3
Yasmin Brunet posa de biquíni e acessório com conchas por Reprodução/Instagram

Além dos cliques recentes, a transformação corporal de Yasmin também voltou ao centro das atenções. Recentemente, ela revelou ter eliminado cerca de 25 kg e falou abertamente sobre o diagnóstico de lipedema, condição que afeta a distribuição de gordura no corpo e pode causar dor e inflamação.

Segundo a modelo, houve um período mais delicado, marcado por inflamação e ganho de peso. Ela contou que enfrentou oscilações na alimentação, o que impactou diretamente seu bem-estar. "Eu estava completamente com o meu lipedema inflamado, com 25 quilos a mais do que eu estou agora", disse. Ela também contou que teve recaídas durante o processo. "Aqui, [olha como] eu fiquei logo em seguida, e obviamente sou humana, cometo erros e voltei a comer glúten. Aí aqui deu uma pioradinha de novo", completou.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet no BBB 24 por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
1 de 42
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram

Yasmin também destacou que vem buscando uma relação mais equilibrada com a alimentação e com o próprio corpo, ressaltando que o processo de mudança não é linear. Apesar dos desafios, ela afirma já perceber melhorias importantes após ajustes na rotina e nos hábitos diários. "Tenho questões alimentares, vocês sabem, mas eu não fico mais nesse desespero", afirmou.

Leia mais

Imagem - Vidente surpreende com previsão polêmica sobre Virginia e Zé Felipe

Vidente surpreende com previsão polêmica sobre Virginia e Zé Felipe

Imagem - Como é a fazenda de uva de João Gomes avaliada em R$ 2 milhões com produção agrícola no Vale do São Francisco

Como é a fazenda de uva de João Gomes avaliada em R$ 2 milhões com produção agrícola no Vale do São Francisco

Imagem - Como é a maior mansão do Brasil, que tem suíte do tamanho de 15 apartamentos, abriga casal famoso e vale R$ 1 bilhão

Como é a maior mansão do Brasil, que tem suíte do tamanho de 15 apartamentos, abriga casal famoso e vale R$ 1 bilhão

Tags:

Yasmin Brunet

Mais recentes

Imagem - Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda

Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda
Imagem - Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas
Imagem - Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’