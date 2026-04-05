SIGNOS

Gêmeos, Áries, Leão e Libras precisam controlar gastos a partir deste domingo (5 de abril) para não se prejudicarem nos próximos meses

Signos precisam de organização financeira

Felipe Sena

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:30

Signos precisam de cautela Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de abril traz novas oportunidades de renda extra, mas o planeta de Marte em Áries acende o alerta vermelho para compras por impulso. Por isso, é importante evitar riscos.

Mesmo com abril começando com uma energia vibrante, o bolso pode sentir o peso se não houver estratégia. O céu do momento apresenta um misto de sorte e perigo. Confira previsão de João Bidu:

Gêmeos

É importante ter cautela com dinheiro neste começo de mes. A boa notícia é que Mercúrio e Júpiter estão em harmonia.

Veja as características dos signos 1 de 7

Isso traz chances reais de solução para aquele aperto financeiro que tirou seu sono. Pode surgir um bico inesperado, uma venda de desapego ou aquele pagamento atrasado que finalmente cai na conta.

Fique esperta! A grana extra pode vir de onde você nem imagina. Porém, há um “porém” chamado Marte em Áries.

Essa configuração cria aquela vontade irresistível de comprar “só porque o preço estava compensando”. Se cair nessa tentação, o resultado será uma montanha de boletos e um arrependimento amargo.

Áries

Com Marte transitando pelo seu próprio signo, a ariana está com a energia no topo. Isso é ótimo para o trabalho, mas péssimo para o shopping.

Você está propensa a agir por impulso. O desejo de satisfação imediata pode fazer você gastar o que não tem em projetos que nem foram planejados.

A dica astral é: canalize essa força para produzir mais, não para consumir mais. Evite tomar decisões financeiras importantes no calor da emoção.

Espere 24 horas antes de fechar qualquer negócio. O seu bolso vai agradecer o fôlego extra no final do mês.

Leão

A leonina gosta de viver bem e se presentear, mas o momento pede pé no chão. O Sol em Áries faz você querer investir em lazer e status de forma exagerada.

Existe um risco real de estourar o limite do cartão com jantares, viagens ou mimos desnecessários.

Lembre-se que a verdadeira segurança vem da reserva financeira.

Antes de esbanjar, verifique se suas contas essenciais estão em dia. Use sua criatividade para se divertir sem precisar gastar uma fortuna.

O brilho de uma conta no azul é muito mais atraente do que uma dívida acumulada.

Libra

Para as librianas, o alerta financeiro recai sobre parcerias e contratos. Marte pode trazer tensões em sociedades ou gastos inesperados com outras pessoas.

Você pode se sentir pressionada a gastar para agradar alguém ou manter uma aparência social.

Cuidado para não ser generosa demais com o dinheiro que você ainda não recebeu. Mantenha o equilíbrio que é marca registrada do seu signo.