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Gênio que criou um dos aplicativos mais famosos e usados do mundo, nunca cobrou por isso e sumiu após ficar milionário

Ao contrário de diversos outros inventores, Eugene Roshal preferiu a reclusão, mesmo após criar um programa praticamente onipresente nos computadores pelo mundo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:12

Criação da extensão RAR começou a era da compactação de arquivos, essencial nos primórdios da internet
Popularização da extensão RAR atingiu a era de ouro da compactação de arquivos, essencial nos primórdios da internet Crédito: Mart Production / Pexels

O WinRAR é um daqueles programas onipresentes em quase todo computador. Talvez você não o utilize, mas ele está lá. Antes da nuvem, dos SSDs externos e dos arquivos enviados em segundos, compactar documentos era uma necessidade crucial, mas pouca gente sabe quem está por trás disso tudo.

O nome central dessa história é Eugene Roshal, engenheiro de software russo ligado ao desenvolvimento do formato RAR. A criação ajudou usuários comuns, empresas e técnicos a guardar, dividir e enviar arquivos pesados com mais facilidade.

Cronologia dos aplicativos de compressão de dados

ARC surgiu em 1985 e uniu arquivamento e compressão em um único programa para PCs, quando espaço em disco e velocidade de modem eram limitações centrais por Fabián Alexis / Wikimedia Commons
StuffIt foi criado em 1987 por Raymond Lau e se tornou um compactador popular no ecossistema Macintosh antes da ascensão dos arquivos ZIP por Exatoxik / Wikimedia Commons
PKZIP foi lançado em 1989 por Phil Katz e ajudou a transformar o formato ZIP em padrão para compactar e compartilhar arquivos no PC por Blake Patterson, edição de Yeeno / Wikimedia Commons
WinZip chegou em abril de 1991 como interface gráfica para o PKZIP e aproximou a compactação de usuários menos acostumados à linha de comando por Jimmypapas/Jimmyp3 / Wikimedia Commons
gzip teve sua primeira versão pública em 31 de outubro de 1992 e virou referência em sistemas Unix e Linux ao substituir o antigo compress por Autor não informado, vetorização por VulcanSphere / Wikimedia Commons
WinRAR apareceu em 1995 como utilitário gráfico para o formato RAR, criado por Eugene Roshal dois anos antes por RARLAB / Wikimedia Commons
bzip2 foi lançado em 18 de julho de 1996 por Julian Seward e ganhou espaço por oferecer taxas de compressão melhores que o gzip em muitos usos por bzip project / Wikimedia Commons
7-Zip foi lançado em 1999 por Igor Pavlov e se consolidou como alternativa gratuita e de código aberto para compactar arquivos em formatos como 7z e ZIP por SF007 / Wikimedia Commons
PeaZip foi lançado publicamente em 2006 por Giorgio Tani e reuniu múltiplos formatos de compactação em uma interface livre e multiplataforma por Giorgio Tani / Wikimedia Commons
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ARC surgiu em 1985 e uniu arquivamento e compressão em um único programa para PCs, quando espaço em disco e velocidade de modem eram limitações centrais por Fabián Alexis / Wikimedia Commons

Quem foi Eugene Roshal

Eugene Roshal é um programador russo que se tornou uma figura central da informática prática dos anos 1990. Foi ele quem criou o formato RAR, em 1993.

Depois lançou o WinRAR, em 1995, em um momento em que compactar arquivos era um suplício devido à baixa velocidade da internet. Ao contrário de outros criadores de software que se transformaram em celebridades do setor, Roshal sempre manteve um perfil discreto. 

O formato RAR surgiu desse esforço. A sigla vem de Roshal Archive, uma referência direta ao sobrenome do criador. A ideia era oferecer melhor compactação e recursos úteis para quem precisava lidar com arquivos grandes.

Nos anos 1990 e 2000, baixar arquivos grandes podia levar horas. Enviar anexos por e-mail era limitado, CDs riscavam, disquetes tinham pouco espaço e conexões lentas tornavam qualquer megabyte importante
Nos anos 1990 e 2000, baixar arquivos grandes podia levar horas. Enviar anexos por e-mail era limitado, CDs riscavam, disquetes tinham pouco espaço e conexões lentas tornavam qualquer megabyte importante Crédito: Viktorya Sergeeva / Pexels

Com o tempo, o projeto ganhou uma versão para Windows e ficou conhecido pelo nome WinRAR. A parte comercial passou a ser ligada a Alexander Roshal e à win.rar GmbH, enquanto Eugene se manteve longe do centro das atenções.

Além do WinRAR, Eugene também deixou outra contribuição importante: o Far Manager, lançado em 1996. O programa virou uma ferramenta respeitada entre usuários avançados e administradores de sistema.

Licenciamento e memes carinhosos

Um dos principais fatores que levaram o WinRAR a ficar tão famoso é que seu uso é muito simples, e praticamente gratuito. O programa é oferecido para teste por 40 dias. Depois desse prazo, o usuário deve comprar uma licença para continuar usando o software dentro das regras oficiais.

A questão importante é que, mesmo depois de expirar a licença, o usuário casual pode continuar utilizando o software sem perda de funcionalidades. Dessa maneira, o aplicativo se tornou muito presente em memes sobre a pretensa licença infinita.

Para a internet, pagar a licença do WinRAR é um ato de grande nobreza
Para a internet, pagar a licença do WinRAR é um ato de grande nobreza Crédito: Bain News Service / Wikimedia Commons / Tradução / Luiz Dias

Um usuário comum pode utilizar o aplicativo por anos sem nunca renovar a licença. Os casos mais conhecidos de clientes pagantes são empresas que assinam a licença para uso massivo em suas operações.

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Programação Histórias Curiosas

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