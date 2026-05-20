HISTÓRIA

Gênio que criou um dos aplicativos mais famosos e usados do mundo, nunca cobrou por isso e sumiu após ficar milionário

Ao contrário de diversos outros inventores, Eugene Roshal preferiu a reclusão, mesmo após criar um programa praticamente onipresente nos computadores pelo mundo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:12

Popularização da extensão RAR atingiu a era de ouro da compactação de arquivos, essencial nos primórdios da internet Crédito: Mart Production / Pexels

O WinRAR é um daqueles programas onipresentes em quase todo computador. Talvez você não o utilize, mas ele está lá. Antes da nuvem, dos SSDs externos e dos arquivos enviados em segundos, compactar documentos era uma necessidade crucial, mas pouca gente sabe quem está por trás disso tudo.

O nome central dessa história é Eugene Roshal, engenheiro de software russo ligado ao desenvolvimento do formato RAR. A criação ajudou usuários comuns, empresas e técnicos a guardar, dividir e enviar arquivos pesados com mais facilidade.

Cronologia dos aplicativos de compressão de dados 1 de 9

Quem foi Eugene Roshal

Eugene Roshal é um programador russo que se tornou uma figura central da informática prática dos anos 1990. Foi ele quem criou o formato RAR, em 1993.

Depois lançou o WinRAR, em 1995, em um momento em que compactar arquivos era um suplício devido à baixa velocidade da internet. Ao contrário de outros criadores de software que se transformaram em celebridades do setor, Roshal sempre manteve um perfil discreto.

O formato RAR surgiu desse esforço. A sigla vem de Roshal Archive, uma referência direta ao sobrenome do criador. A ideia era oferecer melhor compactação e recursos úteis para quem precisava lidar com arquivos grandes.

Nos anos 1990 e 2000, baixar arquivos grandes podia levar horas. Enviar anexos por e-mail era limitado, CDs riscavam, disquetes tinham pouco espaço e conexões lentas tornavam qualquer megabyte importante Crédito: Viktorya Sergeeva / Pexels

Com o tempo, o projeto ganhou uma versão para Windows e ficou conhecido pelo nome WinRAR. A parte comercial passou a ser ligada a Alexander Roshal e à win.rar GmbH, enquanto Eugene se manteve longe do centro das atenções.

Além do WinRAR, Eugene também deixou outra contribuição importante: o Far Manager, lançado em 1996. O programa virou uma ferramenta respeitada entre usuários avançados e administradores de sistema.

Licenciamento e memes carinhosos

Um dos principais fatores que levaram o WinRAR a ficar tão famoso é que seu uso é muito simples, e praticamente gratuito. O programa é oferecido para teste por 40 dias. Depois desse prazo, o usuário deve comprar uma licença para continuar usando o software dentro das regras oficiais.

A questão importante é que, mesmo depois de expirar a licença, o usuário casual pode continuar utilizando o software sem perda de funcionalidades. Dessa maneira, o aplicativo se tornou muito presente em memes sobre a pretensa licença infinita.

Para a internet, pagar a licença do WinRAR é um ato de grande nobreza Crédito: Bain News Service / Wikimedia Commons / Tradução / Luiz Dias