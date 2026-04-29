Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo faz mudanças na Lei do Silêncio por 'justa causa'; entenda

Alteração na legislação redefine horários e níveis de ruído permitidos para estabelecimentos comerciais em zonas urbanas

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:17

Ajuste na legislação busca conciliar a vida noturna das metrópoles com o direito ao descanso dos cidadãos
Ajuste na legislação busca conciliar a vida noturna das metrópoles com o direito ao descanso dos cidadãos Crédito: Banco de imagem

A lei do silêncio depois das 22 horas poderá ganhar uma trégua temporária durante a Copa do Mundo de 2026.

Em casos como na Alemanha, o governo aprovou uma regulamentação excepcional para permitir que torcedores acompanhem as partidas em telões e áreas públicas, mesmo durante a madrugada.

A medida é uma resposta direta ao fuso horário do torneio, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, fazendo com que muitos jogos ocorram em horários tradicionalmente reservados ao descanso em alguns países, inclusive no Brasil.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
1 de 10
Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

O que é a lei do silêncio (Nachtruhe) na Alemanha?

Na Alemanha, o chamado Nachtruhe (descanso noturno) é um direito protegido por lei, exigindo que o ruído seja reduzido ao mínimo entre as 22h e as 6h da manhã. Em áreas residenciais, os limites costumam variar entre 35 e 65 decibéis.

Com a nova regra, válida de 11 de junho a 19 de julho de 2026, as cidades terão liberdade para autorizar o chamado "Public Viewing" (transmissões públicas) em bares, praças e mercados após o horário permitido. Isso possibilitará a exibição de partidas que começam às 21h, 22h ou até às 3h da manhã no horário alemão.

Como será feito a liberação do barulho na Copa?

Apesar da diretriz federal, a liberação do barulho não será automática nem irrestrita. Cada prefeitura e órgão ambiental municipal terá autonomia para analisar os pedidos de eventos caso a caso.

Para obter a licença, os organizadores precisam apresentar requerimentos formais que comprovem medidas de mitigação acústica e planos de segurança para a dispersão rápida do público após o apito final.

O ministro do Meio Ambiente, Carsten Schneider, destacou que o objetivo é encontrar um "equilíbrio justo entre a festa do futebol e a proteção contra ruídos". Por isso, locais próximos a hospitais e zonas de repouso sensíveis continuarão sob fiscalização rígida.

Não foi a primeira vez

Voltando para a Alemanha, essa não é a primeira vez que o governo abre mão de sua quietude noturna pelo futebol. Flexibilizações semelhantes foram adotadas em outras edições da Copa do Mundo desde 2006, quando o país sediou o evento.

O objetivo e a expectativa é que a medida beneficie especialmente os jogos da seleção alemã e as fases decisivas do torneio, como a grande final em 19 de julho.

Enquanto as grandes metrópoles como Berlim e Hamburgo mostram interesse na nova regra, cidades menores e regiões históricas, como na Saxônia-Anhalt, mantêm cautela devido ao potencial impacto sonoro em áreas centrais.

Mais recentes

Imagem - Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)
Imagem - Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil

Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil
Imagem - Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira

Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira