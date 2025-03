VIDA AMOROSA

Grazi Massafera desabafa sobre solteirice: 'Tem momentos de carência'

Atriz detalhou processo de solitude em entrevista à revista Quem

Anna Luiza Santos

Publicado em 30 de março de 2025 às 19:27

Grazi Massafera Crédito: Reprodução

Aos 42 anos, Grazi Massafera abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa. Sem compromisso desde o término com o modelo Marlon Teixeira, no fim de 2023, Grazi detalhou como vive a solteirice sem se importar com as especulações e críticas dos haters. >

“Lido com naturalidade, com liberdade dessa mulher que eu sou, moderna. Fui criada com uma educação extremamente machista, minha mãe do jeitinho dela. Mas, ao mesmo tempo, quando ela separou do meu pai, ela foi uma mulher muito forte que flertou com o feminino de muita potência. Consegui absorver o melhor de tudo isso”, declarou em entrevista à revista Quem.

Na plateia do festival Lollapalooza 2025, Grazi ainda revelou qual é a sensação de não estar presa a nenhum romance: “É muito gostoso ser solteira, também tem os momentos de carência, acontece, mas é gostoso, estou bem apaixonada por esse momento”.>

A artista também falou da experiência de ser mãe de uma menina em uma sociedade patriarcal. “Cada dia, tento ser uma mulher melhor para educar essa menina nos tempos de hoje. Está tudo mudando, é muito diferente da educação que eu tive com a minha mãe. É um deleite”. Sofia, de 12 anos, é fruto do relacionamento com Cauã Reymond, e foi a responsável por levar a mãe no show da cantora Olivia Rodrigo, no primeiro dia de Lolla.

