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Hoje (10 de abril), oportunidades inesperadas surgem no meio do caminho e testam sua capacidade de agir com maturidade

Entre momentos de reflexão e viradas sutis ao longo do dia, você será levado a equilibrar emoção e ação para não desperdiçar boas chances

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Hoje começa com um clima mais introspectivo, quase como um convite para observar antes de se posicionar, mas ganha ritmo conforme o dia avança. O que parecia parado pode se mover de repente, trazendo oportunidades que exigem decisões rápidas, porém conscientes. A chave está em não agir no automático e entender o que realmente vale a pena investir sua energia, seja no trabalho, nas relações ou nas escolhas pessoais. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você começa mais reflexivo, mas ao longo do dia percebe que precisa agir para não perder oportunidades importantes. No trabalho, seus esforços começam a ser notados, principalmente quando você mostra consistência e foco. No amor, paciência e diálogo ajudam a evitar desgastes desnecessários. Cuidado com o cansaço acumulado. Dica cósmica: Não espere o momento perfeito, ajuste o que for possível e siga.

Touro: Hoje pede mais calma nas decisões, especialmente financeiras. Você pode sentir vontade de agir rápido, mas o melhor caminho é manter constância e estratégia. No trabalho, sua disciplina faz diferença mesmo que os resultados não apareçam de imediato. No amor, menos cobrança e mais compreensão fortalecem o vínculo. Dica cósmica: A estabilidade que você busca vem da consistência, não da pressa.

Gêmeos: Hoje você alterna entre querer se conectar com o mundo e precisar de um tempo só seu. No trabalho, organize melhor suas ideias antes de agir para evitar retrabalho. No amor, conversas mais profundas ajudam a esclarecer sentimentos. Evite decisões impulsivas, principalmente quando estiver emocionalmente envolvido. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje você consegue equilibrar melhor suas responsabilidades com suas necessidades emocionais. No trabalho, parcerias podem se alinhar de forma mais fluida ao longo do dia. No amor, o momento favorece reconexões e diálogos sinceros. Cuide do seu nível de estresse para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Equilíbrio não é fazer tudo, é saber o que priorizar.

Leão: Hoje exige mais disciplina do que impulso. No trabalho, resultados vêm quando você mantém constância e evita conflitos desnecessários. No amor, escutar o outro com atenção faz toda a diferença. Evite exageros que possam gerar desgaste físico ou emocional. Dica cósmica: Nem sempre liderar é falar mais alto, às vezes é saber recuar.

Virgem: Hoje mistura sensibilidade com vontade de agir, e o segredo está em equilibrar os dois lados. No trabalho, decisões estratégicas podem trazer bons resultados se você evitar autocrítica excessiva. No amor, acolhimento é mais importante do que apontar falhas. Dica cósmica: Seja gentil consigo antes de cobrar perfeição.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Hoje começa com demandas externas, mas termina pedindo mais conexão com seu mundo interno. No trabalho, mantenha o foco para não se perder em distrações. No amor, pequenos gestos fortalecem mais do que grandes promessas. Busque momentos de descanso mental. Dica cósmica: Sua paz vale mais do que agradar todo mundo.

Escorpião: Hoje você ganha mais clareza sobre suas próprias intenções e isso muda sua forma de agir. No trabalho, comunicação estratégica pode abrir caminhos importantes. No amor, evite jogos emocionais e aposte na transparência. Atenção com atitudes impulsivas. Dica cósmica: Honestidade com você mesmo muda tudo.

Sagitário: Hoje pede mais responsabilidade com decisões práticas, principalmente envolvendo dinheiro e compromissos. No trabalho, agir com planejamento traz mais segurança. No amor, empatia ajuda a evitar conflitos desnecessários. Evite assumir mais do que consegue cumprir. Dica cósmica: Liberdade também exige responsabilidade.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Hoje marca uma virada importante na sua postura. Você começa mais introspectivo, mas ganha confiança ao longo do dia para agir com mais firmeza. No trabalho, é um bom momento para retomar planos. No amor, presença vale mais do que promessas. Dica cósmica: Confie mais no seu timing.

Aquário: Hoje alterna entre interação e necessidade de isolamento. No trabalho, conexões podem trazer oportunidades, mas você precisa de foco para aproveitá-las. No amor, diálogo sincero evita mal-entendidos. Cuide da sua energia mental. Dica cósmica: Saber a hora de pausar também é estratégia.

Peixes: Hoje favorece avanços importantes, principalmente no campo profissional. Você pode perceber que seus esforços começam a dar retorno. No amor, clareza emocional fortalece vínculos. Evite se sobrecarregar tentando dar conta de tudo. Dica cósmica: Crescer também exige saber dizer não.

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