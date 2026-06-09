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Homenagens para esposas, filhos e ídolos: veja as tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira

Jogadores selecionados para a Copa do Mundo 2026 deixaram registrado na pele pessoas, frases e nomes importantes

Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:11

Confira tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As tatuagens fazem parte da identidade visual de vários jogadores da Seleção Brasileira. Entre os convocados, alguns escolheram eternizar na pele pessoas importantes em suas vidas, enquanto outros decidiram homenagear ídolos que ajudaram a moldar suas carreiras.

Nomes de pessoas, datas especiais e significantes, retratos e frases marcantes aparecem entre os desenhos dos atletas. As tatuagens revelam histórias pessoais e mostram que a paixão e o amor vão além do futebol. Confira: