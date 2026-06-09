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Homenagens para esposas, filhos e ídolos: veja as tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira

Jogadores selecionados para a Copa do Mundo 2026 deixaram registrado na pele pessoas, frases e nomes importantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:11

Confira tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira
Confira tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As tatuagens fazem parte da identidade visual de vários jogadores da Seleção Brasileira. Entre os convocados, alguns escolheram eternizar na pele pessoas importantes em suas vidas, enquanto outros decidiram homenagear ídolos que ajudaram a moldar suas carreiras.

Nomes de pessoas, datas especiais e significantes, retratos e frases marcantes aparecem entre os desenhos dos atletas. As tatuagens revelam histórias pessoais e mostram que a paixão e o amor vão além do futebol. Confira:

Tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira

A família também aparece nas tatuagens de Raphinha que tatuou o nome dos pais, Lisiane e Rafael, no peito, acompanhados das datas de nascimento em números romanos. O jogador ainda registrou a data de nascimento do filho, em 6 de maio de 2023. por Reprodução | Redes Sociais
O zagueiro escolheu destacar os filhos com homenagens dedicadas a Matteo e Helena, eternizados em desenhos nas pernas. O jogador ainda tatuou a letra “K” em um dos dedos, em referência a Karoline Lima. por Reprodução | Redes Sociais
Weverton eternizou a mensagem “O ouro é meu, mas a glória é de Deus” ao lado da tatuagem que celebra a conquista da medalha olímpica nos Jogos Rio 2016. por Reprodução | Redes Sociais
Vini Jr. decidiu homenagear algumas das figuras que mais o inspiraram ao longo da vida. O atacante tem tatuagem nas costas com retratos de Pelé, Kobe Bryant, Muhammad Ali e Michael Jordan. por Reprodução | Redes Sociais
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A família também aparece nas tatuagens de Raphinha que tatuou o nome dos pais, Lisiane e Rafael, no peito, acompanhados das datas de nascimento em números romanos. O jogador ainda registrou a data de nascimento do filho, em 6 de maio de 2023. por Reprodução | Redes Sociais

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