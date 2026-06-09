Homenagens para esposas, filhos e ídolos: veja as tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:11
As tatuagens fazem parte da identidade visual de vários jogadores da Seleção Brasileira. Entre os convocados, alguns escolheram eternizar na pele pessoas importantes em suas vidas, enquanto outros decidiram homenagear ídolos que ajudaram a moldar suas carreiras.
Nomes de pessoas, datas especiais e significantes, retratos e frases marcantes aparecem entre os desenhos dos atletas. As tatuagens revelam histórias pessoais e mostram que a paixão e o amor vão além do futebol. Confira:
Tatuagens dos jogadores da Seleção Brasileira