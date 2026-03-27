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Idosa de 103 anos vive sozinha, mantém rotina ativa e revela hábito que marcou sua vida até os 85 anos

Aos 103 anos, moradora da Bélgica mantém autonomia, vida social ativa e dá conselho para quem quer envelhecer com saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:00

Irena Vennesoens
Irena Vennesoens Crédito: Reprodução

Completar 103 anos com autonomia é raro. Ainda assim, Irena Vennesoens transformou essa marca em rotina. Moradora de Antuérpia, na Bélgica, ela vive sozinha, mantém compromissos e participa ativamente da vida social.

No último domingo, ela celebrou o aniversário ao lado da irmã Annie, de 96 anos. Ao vê-la chegar, emocionou-se por alguns instantes. Depois, as duas se abraçaram como fazem desde a infância, reforçando um vínculo que atravessa décadas.

Enquanto muitos associam a longevidade à fragilidade, Irena mostra outro caminho. Mesmo com passos mais cuidadosos, ela segue decidindo seus horários, organizando seus dias e cultivando hábitos que, segundo especialistas, fazem diferença no envelhecimento.

Irena Vennesoens

Irena Vennesoens por Reprodução
Irena Vennesoens por Reprodução
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Irena Vennesoens por Reprodução

Independência que chama atenção

Irena mora em um apartamento dentro de um residencial para idosos em Antuérpia. No entanto, não depende de ajuda constante. Ela administra a própria rotina, escolhe seus programas e mantém contato frequente com amigos.

Além disso, acompanha o noticiário e participa de conversas sobre política e atualidades. “Ela acompanha os acontecimentos atuais e sabe quem é Trump. Ela ainda consegue ler, não precisa de aparelhos auditivos nem óculos”, diz Carl Verhoeven ao jornal belga Gazet van Antwerpen.

Esse nível de autonomia impressiona familiares e profissionais. Afinal, a manutenção da cognição e da vida social ativa costuma estar associada a melhores indicadores de saúde mental na terceira idade, segundo pesquisas internacionais.

O segredo revelado aos 103 anos

Questionada sobre o que a levou tão longe, Irena não hesita. “Movimente-se, movimente-se, movimente-se. Pratiquei esportes a vida toda: esqui, ginástica, balé. Fui professora de educação física e lecionei até os 85 anos”.

A ex-professora afirma que ainda hoje mantém atividades físicas. “Continuo dançando, inclusive agora, com as danças folclóricas aqui no centro comunitário.” O movimento, portanto, segue como parte central de sua rotina.

Além do exercício, ela preserva encontros semanais no restaurante preferido, onde janta com uma amiga. Estudos científicos indicam que o convívio social frequente contribui para o bem-estar emocional e pode reduzir riscos ligados ao envelhecimento.

Centenários também crescem no brasil

O interesse por histórias como a de Irena também cresce no Brasil. O país registra aumento gradual no número de centenários, fenômeno que acompanha o avanço da expectativa de vida nas últimas décadas.

Pesquisadores destacam que a diversidade genética brasileira, formada por matrizes europeias, japonesas, indígenas e africanas, está entre as mais variadas do mundo. Essa miscigenação pode ampliar a variabilidade genética.

Como resultado, alguns estudos sugerem que maior diversidade genética pode favorecer resistência a determinadas doenças. No entanto, especialistas reforçam que estilo de vida, alimentação equilibrada e laços sociais seguem decisivos para envelhecer com autonomia.

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