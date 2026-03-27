Janete defende Agrado de Zilá e Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27 de março)

Felipe Sena
Publicado em 27 de março de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (27), Janete (Leticia Spiller) tira satisfação com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e exige que Zilá (Leandra Leal) e Naiane (Isabelle Drummond) se afastem de Agrado (Isadora Cruz). Já Cinara (Ramille) conta a Zilá a conversa que ouviu entre Janete e Alaorzinho.
Eduarda (Gabz) e Agrado reclamam do apartamento que alugaram em Goiânia, mas compõem a primeira música. Janete anuncia a Zuzu (Elisa Lucinda) que deseja comprar o bar de Zeca (Luiz Henrique Nogueira).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Eduarda reencontra Brenda. Janete e Zuzu falam com Zeca sobre o bar. Alaorzinho descobre o projeto de Zeca comprar o bar com Janete e Zuzu. Agrado e Eduarda conseguem cantar em uma churrascaria.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.