Independente do seu gato sentir afeto por você, ele conhece seu cheiro

Saiba por que a consciência olfativa é um gesto de respeito ao universo felino

Um artigo recente publicado pelo jornal The New York Times explora como os gatos se comunicam com os humanos por meio do olfato. Esse sentido refinado permite que os felinos compreendam melhor o comportamento e os estados emocionais das pessoas com quem convivem. >