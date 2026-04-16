OPORTUNIDADE

Itália abre as portas para brasileiros e tem plano que oferece 500 mil vagas de trabalho até 2028

Enquanto a cidadania enfrenta restrições, o governo italiano prioriza a mão de obra estrangeira em setores como turismo e construção civil; saiba como solicitar o visto ainda no Brasil



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:00

País busca atrair meio milhão de trabalhadores para combater o envelhecimento populacional; brasileiros podem se beneficiar de novas regras de imigração e visto facilitado Crédito: Banco de imagem

O sonho de morar na Itália nunca esteve tão próximo da realidade para milhares de brasileiros. Com uma população em envelhecimento acelerado, o governo italiano lançou um plano ambicioso para atrair até 500 mil trabalhadores estrangeiros entre 2026 e 2028, com cerca de 164 mil vagas previstas apenas para este ano.

Se você planeja fazer as malas, o segredo do sucesso não está apenas na coragem, mas em entender as novas regras de jogo.

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O novo cenário: visto de trabalho como prioridade

Enquanto o reconhecimento da cidadania italiana por descendência enfrenta debates e possíveis restrições para gerações mais distantes (devido ao chamado "Decreto-Tajani"), uma nova porta se abriu para os brasileiros.

O artigo 1-bis do decreto 36/2025 criou uma via privilegiada: um visto de trabalho subordinado fora das cotas anuais, exclusivo para descendentes de italianos residentes em países como o Brasil.

Isso significa que descendentes que antes esperavam anos pela cidadania podem agora acessar o mercado de trabalho sem competir pelas vagas limitadas do sistema tradicional.

Para quem não é descendente, o caminho principal continua sendo o Decreto de Fluxos (Decreto Flussi), uma legislação anual que define o número de autorizações para estrangeiros de fora da União Europeia. As áreas com maior demanda são agricultura, turismo, construção civil e cuidados com idosos.

Como conseguir uma vaga de emprego na Itália

O mercado italiano é patriota e valoriza quem domina o idioma local. Para se destacar, o primeiro passo é adaptar o currículo ao padrão Europass, utilizando a classificação europeia de níveis de idiomas (A1 a C2).

Sites como InfoJobs.it, Indeed e LinkedIn são ferramentas essenciais, mas o networking e indicações diretas ainda têm um peso enorme na cultura empresarial do país.

Lembre-se: é terminantemente proibido trabalhar na Itália com visto de turista. O processo legal exige que você tenha uma oferta formal de emprego antes de solicitar o visto no Brasil.

Uma vez com a proposta em mãos, o empregador solicita o Nulla Osta (autorização de trabalho) na Itália, documento indispensável para a emissão do visto consular.

Realidade e Custo de Vida

Realidade e custo de vida

Viver na Itália exige planejamento financeiro. O custo de vida varia drasticamente: cidades do norte, como Milão e Veneza, são consideravelmente mais caras que o sul, como Nápoles ou Palermo.

Enquanto um aluguel em Roma pode chegar a 1.500€, a alimentação mensal para uma pessoa gira entre 150€ e 300€.

A boa notícia é que, ao chegar legalmente com seu visto, você deve solicitar o Permesso di Soggiorno em até 8 dias úteis.

Esse documento garante acesso ao Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o sistema de saúde público italiano, que funciona de forma regionalizada e cobra taxas progressivas baseadas na renda.