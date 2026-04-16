Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Itália abre as portas para brasileiros e tem plano que oferece 500 mil vagas de trabalho até 2028

Enquanto a cidadania enfrenta restrições, o governo italiano prioriza a mão de obra estrangeira em setores como turismo e construção civil; saiba como solicitar o visto ainda no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:00

País busca atrair meio milhão de trabalhadores para combater o envelhecimento populacional; brasileiros podem se beneficiar de novas regras de imigração e visto facilitado
País busca atrair meio milhão de trabalhadores para combater o envelhecimento populacional; brasileiros podem se beneficiar de novas regras de imigração e visto facilitado Crédito: Banco de imagem

O sonho de morar na Itália nunca esteve tão próximo da realidade para milhares de brasileiros. Com uma população em envelhecimento acelerado, o governo italiano lançou um plano ambicioso para atrair até 500 mil trabalhadores estrangeiros entre 2026 e 2028, com cerca de 164 mil vagas previstas apenas para este ano.

Se você planeja fazer as malas, o segredo do sucesso não está apenas na coragem, mas em entender as novas regras de jogo.

Itália

A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por
Milão, na Itália por Shutterstock
Milão, na Itália por Shutterstock
Veneza, Itália por Shutterstock
Quarta etapa do Giro da Itália, entre Catânia e Catalgirone, na Sicília. por LUK BENIES/AFP
Em Veneza, na Itália, pessoas passeiam de gôndola e registram as acrobacias aéreas. por Andrea Pattaro/AFP
Caminhantes no vulcão do Monte Etna, na ilha italiana da Sícilia. por Guillaume Baptiste/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Voluntários buscam vítimas em Brescello, após a enchente do Enza, no norte da Itália. por MARCO BERTORELLO/AFP
Migrantes limpam a margem do rio Parma em Colorno, Itália, após um período de fortes chuvas. por MARCO BERTORELLO/AFP
Mulher passeia pela cidade de Amatrice, Itália vítimas. por Filippo Monteforte/AFP
17ª etapa do Giro da Itália, entre as cidades de Riva del Garda e Iseo. por LUK BENIES/AFP
Bandeira da Itália por Pixabay
1 de 14
A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por

O novo cenário: visto de trabalho como prioridade

Enquanto o reconhecimento da cidadania italiana por descendência enfrenta debates e possíveis restrições para gerações mais distantes (devido ao chamado "Decreto-Tajani"), uma nova porta se abriu para os brasileiros.

O artigo 1-bis do decreto 36/2025 criou uma via privilegiada: um visto de trabalho subordinado fora das cotas anuais, exclusivo para descendentes de italianos residentes em países como o Brasil.

Isso significa que descendentes que antes esperavam anos pela cidadania podem agora acessar o mercado de trabalho sem competir pelas vagas limitadas do sistema tradicional.

Para quem não é descendente, o caminho principal continua sendo o Decreto de Fluxos (Decreto Flussi), uma legislação anual que define o número de autorizações para estrangeiros de fora da União Europeia. As áreas com maior demanda são agricultura, turismo, construção civil e cuidados com idosos.

Como conseguir uma vaga de emprego na Itália

O mercado italiano é patriota e valoriza quem domina o idioma local. Para se destacar, o primeiro passo é adaptar o currículo ao padrão Europass, utilizando a classificação europeia de níveis de idiomas (A1 a C2).

Sites como InfoJobs.it, Indeed e LinkedIn são ferramentas essenciais, mas o networking e indicações diretas ainda têm um peso enorme na cultura empresarial do país.

Lembre-se: é terminantemente proibido trabalhar na Itália com visto de turista. O processo legal exige que você tenha uma oferta formal de emprego antes de solicitar o visto no Brasil.

Uma vez com a proposta em mãos, o empregador solicita o Nulla Osta (autorização de trabalho) na Itália, documento indispensável para a emissão do visto consular.

Realidade e Custo de Vida

Realidade e custo de vida

Viver na Itália exige planejamento financeiro. O custo de vida varia drasticamente: cidades do norte, como Milão e Veneza, são consideravelmente mais caras que o sul, como Nápoles ou Palermo.

Enquanto um aluguel em Roma pode chegar a 1.500€, a alimentação mensal para uma pessoa gira entre 150€ e 300€.

A boa notícia é que, ao chegar legalmente com seu visto, você deve solicitar o Permesso di Soggiorno em até 8 dias úteis.

Esse documento garante acesso ao Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o sistema de saúde público italiano, que funciona de forma regionalizada e cobra taxas progressivas baseadas na renda.

A Itália é um país que valoriza relacionamentos e seriedade; quem chega para somar e respeita a cultura local encontra portas abertas para a verdadeira dolce vita

Mais recentes

Imagem - O treino de elite para a força emocional dos adultos pode ser a 'bagunça' que você faz na infância e sua mãe manda arrumar

O treino de elite para a força emocional dos adultos pode ser a 'bagunça' que você faz na infância e sua mãe manda arrumar
Imagem - De infância pobre à socialite em São Paulo: de onde vem a fortuna milionária de Val Marchiori

De infância pobre à socialite em São Paulo: de onde vem a fortuna milionária de Val Marchiori
Imagem - Samira esclarece rumores sobre 'romance' com filho de Babu Santana

Samira esclarece rumores sobre 'romance' com filho de Babu Santana