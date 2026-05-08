Janete arma plano e desmascara Zilá para Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (8 de maio)

Confira resumo do capítulo desta sexta-feira (8)

  • Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:30

Zilá e Janete batem boca em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (8), os conflitos entre Janete (Leticia Spiller) e Zilá (Leandra Leal) continuam. Desta vez, Janete pressiona a irmã que confessa que foi ela quem roubou o anel e procurou Jean Carlos (Ricardo Pereira), Janete chega a gravar a confissão e envia para Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Zilá se desespera e tenta despistar o marido.

Alaorzinho diz que não quer mais saber de Zilá. Naiane (Isabelle Drummond) se recusa a mostrar a João Raul (Filipe Bragança) uma foto de sua infância, e o galã desabafa com Luan (Lucas Wickhaus) sobre sua intuição em relação à Agrado (Isadora Cruz) e seu passado. No mesmo capítulo, Cinara (Ramille) e Naiane armam plano para furtar foto de Agrado e enganar João Raul. Zilá pede ajuda a Ronei (Thomás Aquino). Alaorzinho procura Janete.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

