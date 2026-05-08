Janete arma plano e desmascara Zilá para Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (8 de maio)

Felipe Sena
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (8), os conflitos entre Janete (Leticia Spiller) e Zilá (Leandra Leal) continuam. Desta vez, Janete pressiona a irmã que confessa que foi ela quem roubou o anel e procurou Jean Carlos (Ricardo Pereira), Janete chega a gravar a confissão e envia para Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Zilá se desespera e tenta despistar o marido.
Alaorzinho diz que não quer mais saber de Zilá. Naiane (Isabelle Drummond) se recusa a mostrar a João Raul (Filipe Bragança) uma foto de sua infância, e o galã desabafa com Luan (Lucas Wickhaus) sobre sua intuição em relação à Agrado (Isadora Cruz) e seu passado. No mesmo capítulo, Cinara (Ramille) e Naiane armam plano para furtar foto de Agrado e enganar João Raul. Zilá pede ajuda a Ronei (Thomás Aquino). Alaorzinho procura Janete.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.