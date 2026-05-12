NOVELA DAS 7

João Raul sofre ao ver Agrado com Leandro em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (12 de maio)

Novela das 7 tem várias acertos de contas nesta terça

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:30

João Raul acerta contas com Leandro e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (12), João Raul (Filipe Bragança) sofre ao ver Agrado (Isadora Cruz) com Leandro (David Junior) e relembra o amor do passado, e Luan (Lucas Wickhaus) nota.

Já Naiane (Isabelle Drummond) repreende Zilá (Leandra Leal) por sua mentira contra Janete (Leticia Spiller), e a mãe afirma que ela fez o mesmo ao inventar que é a menina do passado de João Raul (Filipe Bragança).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Naiane ainda impede que Zilá deixe a mansão, e afirma que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo. Iranildo (Leandro Ramos) fez o programa na rádio.

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se hospeda na pensão do Zuzanete, e Palhares (Gabriel Godoy) se irrita. Irene (Fernanda Pimenta) e Walmir (Antonio Calloni) ficam juntos. Alaorzinho canta uma música para Janete.