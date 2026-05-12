João Raul sofre ao ver Agrado com Leandro em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (12 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (12), João Raul (Filipe Bragança) sofre ao ver Agrado (Isadora Cruz) com Leandro (David Junior) e relembra o amor do passado, e Luan (Lucas Wickhaus) nota.
Já Naiane (Isabelle Drummond) repreende Zilá (Leandra Leal) por sua mentira contra Janete (Leticia Spiller), e a mãe afirma que ela fez o mesmo ao inventar que é a menina do passado de João Raul (Filipe Bragança).
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Naiane ainda impede que Zilá deixe a mansão, e afirma que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo. Iranildo (Leandro Ramos) fez o programa na rádio.
Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se hospeda na pensão do Zuzanete, e Palhares (Gabriel Godoy) se irrita. Irene (Fernanda Pimenta) e Walmir (Antonio Calloni) ficam juntos. Alaorzinho canta uma música para Janete.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.