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João Raul sofre ao ver Agrado com Leandro em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (12 de maio)

Novela das 7 tem várias acertos de contas nesta terça

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:30

João Raul acerta contas com Leandro e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul acerta contas com Leandro e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (12), João Raul (Filipe Bragança) sofre ao ver Agrado (Isadora Cruz) com Leandro (David Junior) e relembra o amor do passado, e Luan (Lucas Wickhaus) nota.

Já Naiane (Isabelle Drummond) repreende Zilá (Leandra Leal) por sua mentira contra Janete (Leticia Spiller), e a mãe afirma que ela fez o mesmo ao inventar que é a menina do passado de João Raul (Filipe Bragança).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Naiane ainda impede que Zilá deixe a mansão, e afirma que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo. Iranildo (Leandro Ramos) fez o programa na rádio.

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se hospeda na pensão do Zuzanete, e Palhares (Gabriel Godoy) se irrita. Irene (Fernanda Pimenta) e Walmir (Antonio Calloni) ficam juntos. Alaorzinho canta uma música para Janete.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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