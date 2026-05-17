João Vicente diz que levou bronca de Chay Suede após expor que outro ator morre de inveja dele

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Felipe Sena
Publicado em 17 de maio de 2026 às 13:00
João Vicente de Castro revelou que levou uma bronca de Chay Suede após expor uma fofoca envolvendo um suposto “ator imitão” obcecado pelo galã.
A história voltou à tona durante uma nova edição do podcast “Não Importa”, apresentado por João Vicente e Gregório Duvivier.
João Vicente de Castro e Chay Suede
Segundo João, Chay teria mandado mensagem reclamando da repercussão da fofoca nas redes sociais. “Chay, quero te pedir desculpas. Ele me mandou mensagem: ‘Por que você fez isso? Eu estava quieto em casa’”, contou o apresentador, aos risos.
O ator ainda brincou dizendo que o amigo acabou sendo colocado “no centro de uma fofoca que nem foi ele que fez”.
A repercussão começou depois que João Vicente contou no podcast que um ator famoso estaria constantemente copiando Chay Suede. “Chay compra um relógio, ele compra também. Ele compra um carro antigo, o outro compra um carro antigo”, afirmou na ocasião.
Desde então, a internet passou a especular quem seria o suposto “imitador”. Nomes como Cauã Reymond, Rômulo Estrela e Nicolas Prattes apareceram entre os comentários nas redes sociais.
Gregório Duvivier entrou na brincadeira e afirmou que Chay jamais iria a um programa reclamar publicamente por estar sendo imitado, mas que o assunto circulava entre amigos. “Sim, tirei o Chay do armário nesse aspecto”, brincou João Vicente.
O apresentador também admitiu ter cometido uma “infração social” ao contar a fofoca pela metade. “A internet parou para descobrir quem é esse ser humano copião”, disse.
Apesar da pressão dos fãs, João Vicente seguiu sem revelar a identidade do ator e ironizou a situação ao afirmar que o “copiador” seria Ary Fontoura.