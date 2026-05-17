ASTROLOGIA

Pedidos inesperados, reconciliações e viradas no amor mexem com a vida de 5 signos nesta semana (entre 18 e 24 de maio)

Conversas decisivas, aproximações intensas e mudanças inesperadas prometem transformar relações que pareciam paradas

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 18 e 24 de maio chega com uma energia intensa para os relacionamentos. Depois de semanas marcadas por inseguranças, desencontros e dúvidas emocionais, alguns signos começam a perceber mudanças importantes acontecendo quase sem aviso. O período favorece reconciliações, declarações inesperadas, reencontros marcantes e até decisões que podem mudar completamente o rumo de uma relação. Para Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, os próximos dias prometem movimentar sentimentos que estavam escondidos, além de trazer respostas que muita gente já não esperava mais receber. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião: O amor entra em uma fase mais profunda e intensa. Quem já vive uma relação pode sentir necessidade de fortalecer vínculos, fazer planos e criar mais estabilidade emocional. Já para os solteiros, o período favorece encontros que começam de forma despretensiosa, mas rapidamente ganham importância.

Dica cósmica: O que começa devagar agora pode se tornar muito maior do que parece.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Sagitário: O amor ganha movimento, leveza e novidade ao longo da semana. Quem está em um relacionamento pode sentir vontade de quebrar a rotina e trazer mais emoção para a relação. Já os solteiros entram em uma fase de encontros mais espontâneos, conversas animadas e conexões que surgem sem esforço. O momento favorece aproximações rápidas, mas intensas.

Dica cósmica: Às vezes, a conexão mais inesperada é justamente a que muda tudo.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Capricórnio: Depois de um período mais frio ou distante, a vida amorosa começa a entrar em um ritmo mais acolhedor. O signo tende a perceber mais reciprocidade, carinho e abertura emocional nas relações. Para quem está solteiro, os próximos dias podem trazer alguém disposto a construir algo mais sólido e verdadeiro.

Dica cósmica: Nem todo controle protege você. Em alguns momentos, sentir é o caminho.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8

Aquário: A semana promete surpresas emocionais difíceis de ignorar. Uma conversa inesperada, um convite fora do comum ou até uma reaproximação repentina pode mexer profundamente com seus sentimentos. O momento favorece mudanças importantes no amor, principalmente para quem estava fechado emocionalmente.

Dica cósmica: Algumas oportunidades emocionais só aparecem quando você para de fugir delas.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

Peixes: Os próximos dias favorecem conversas sinceras e movimentos importantes nas relações. Quem está em um relacionamento pode finalmente resolver algo que vinha causando desgaste silencioso. Já os solteiros tendem a viver aproximações mais lentas, mas com forte potencial emocional.

Dica cósmica: Nem toda conexão intensa precisa acontecer rápido para ser verdadeira.