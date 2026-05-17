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Ex de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão se casa com Elisa Zarzur em cerimônia intimista em Paris; look da noiva rouba a cena

Influenciadora oficializou união com Alexandre Negrão em celebração reservada na casa da família

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:00

Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil Crédito: Reprodução

Elisa Zarzur e Alexandre Negrão oficializaram a união no civil neste sábado (16), em uma cerimônia intimista com presença de familiares e amigos próximos. Alexandre ficou conhecido nacionalmente também por ter sido casado com Marina Ruy Barbosa entre 2017 e 2021.

O casal anunciou o noivado em outubro de 2024 e realizou agora a celebração civil antes do casamento religioso, marcado para junho, em Paris.

Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram em Paris

Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução
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Alexandre Negrão e Elisa Zarzur se casaram no civil por Reprodução

Para o momento especial, Elisa escolheu um look totalmente branco da Chanel, composto por tailleur e saia, combinado com chapéu com flores e babados e scarpin rendado. O styling foi assinado por Rita Lazzarotti.

Antes da cerimônia, a influenciadora também mostrou os bastidores da preparação nas redes sociais, incluindo maquiagem e cabelo feitos por Henrique Martins.

Nos registros pré-casamento, Elisa apareceu usando camisola da marca La Rouge Belle e joias da Tiffany & Co..

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A decoração da celebração aconteceu na casa da família da influenciadora e seguiu uma proposta sofisticada, com flores brancas espalhadas pelos ambientes.

Apesar da discrição sobre os detalhes do evento, Elisa já havia revelado anteriormente que o casamento religioso acontecerá em Paris, um dos destinos mais tradicionais para celebrações românticas.

Segundo a assessoria da influenciadora, os noivos desejam manter também na França uma cerimônia mais intimista, mesmo com o cenário luxuoso escolhido para o evento.

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