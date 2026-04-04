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Kate Moss desembarca no Brasil e escolhe Trancoso para a Semana Santa

Modelo jantou no restaurante Maritaca, localizado na entrada do Quadrado

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de abril de 2026 às 15:11

Modelo Kate Moss Crédito: Reprodução | Twitter

A modelo internacional Kate Moss está no Brasil para fotografar uma campanha e aproveitou a viagem para passar por Trancoso, no sul da Bahia. Fã do destino, ela costuma incluir o balneário em seu roteiro sempre que visita o país.

Nesta Sexta-Feira Santa, segundo informações exclusivas do Alô Alô Bahia, a modelo jantou no restaurante Maritaca, localizado na entrada do Quadrado, um dos pontos mais movimentados da vila.

Considerada uma das modelos mais famosas do mundo, Kate Moss construiu uma carreira de destaque na moda internacional desde os anos 1990, consolidando-se como um dos principais nomes da indústria.

Ela esteve acompanhada do joalheiro brasileiro Ara Vartanian e da esposa dele, Sabrina Gasperin. Nascido em Beirute, no Líbano, e criado no Brasil, Ara iniciou a carreira na empresa do pai, fornecedor de pedras preciosas, antes de lançar sua própria marca, em 2005, em São Paulo.