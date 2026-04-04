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Kate Moss desembarca no Brasil e escolhe Trancoso para a Semana Santa

Modelo jantou no restaurante Maritaca, localizado na entrada do Quadrado

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de abril de 2026 às 15:11

Modelo Kate Moss faz detox para o verão
Modelo Kate Moss  Crédito: Reprodução | Twitter

A modelo internacional Kate Moss está no Brasil para fotografar uma campanha e aproveitou a viagem para passar por Trancoso, no sul da Bahia. Fã do destino, ela costuma incluir o balneário em seu roteiro sempre que visita o país.

Nesta Sexta-Feira Santa, segundo informações exclusivas do Alô Alô Bahia, a modelo jantou no restaurante Maritaca, localizado na entrada do Quadrado, um dos pontos mais movimentados da vila.

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Considerada uma das modelos mais famosas do mundo, Kate Moss construiu uma carreira de destaque na moda internacional desde os anos 1990, consolidando-se como um dos principais nomes da indústria.

Ela esteve acompanhada do joalheiro brasileiro Ara Vartanian e da esposa dele, Sabrina Gasperin. Nascido em Beirute, no Líbano, e criado no Brasil, Ara iniciou a carreira na empresa do pai, fornecedor de pedras preciosas, antes de lançar sua própria marca, em 2005, em São Paulo.

Reconhecido por peças autorais e pelo uso criativo de gemas raras, como a turmalina Paraíba, o designer consolidou presença internacional ao longo dos anos. Em 2017, ele assinou uma coleção em parceria com Kate Moss, reforçando a relação entre o joalheiro e a modelo britânica.

Tags:

Trancoso

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