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Dumi atira aliado em poço de cobras para provar lealdade a Jendal em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (4)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de abril de 2026 às 16:00

Jendal (Lázaro Ramos) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo deste sábado (4), em 'A Nobreza do Amor', Lúcia decide que é hora de ser dona do próprio destino e, para montar seu ateliê de costura, toma uma decisão arriscada: levar as joias reais de Batanga para empenhar no banco de Diógenes. É o começo de uma nova fase para a protagonista, que celebra a melhora de Omar, mas não tira os olhos das notícias sombrias que chegam de sua terra natal.

E as notícias são realmente terríveis. O ditador Jendal perdeu a paciência e ordenou a prisão e execução de Akin. Para manter seu disfarce como 'homem de confiança' do vilão e salvar a própria pele para continuar a resistência, Dumi é colocado contra a parede, e ele cumpre as ordens do carrasco e atira Akin em um poço repleto de serpentes.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Na cidade, Maria Helena e Vera lutam para reabrir a escola de Barro Preto, enfrentando o preconceito de Bartô e Sebastião. Já Mirinho, cada vez mais isolado, explode de revolta ao ver que Casemiro e Diógenes estão dando todo o apoio para as ideias de Tonho.  

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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