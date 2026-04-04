NOVELA DAS 6

Dumi atira aliado em poço de cobras para provar lealdade a Jendal em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (4)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de abril de 2026 às 16:00

Jendal (Lázaro Ramos) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (4), em 'A Nobreza do Amor', Lúcia decide que é hora de ser dona do próprio destino e, para montar seu ateliê de costura, toma uma decisão arriscada: levar as joias reais de Batanga para empenhar no banco de Diógenes. É o começo de uma nova fase para a protagonista, que celebra a melhora de Omar, mas não tira os olhos das notícias sombrias que chegam de sua terra natal.

E as notícias são realmente terríveis. O ditador Jendal perdeu a paciência e ordenou a prisão e execução de Akin. Para manter seu disfarce como 'homem de confiança' do vilão e salvar a própria pele para continuar a resistência, Dumi é colocado contra a parede, e ele cumpre as ordens do carrasco e atira Akin em um poço repleto de serpentes.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Na cidade, Maria Helena e Vera lutam para reabrir a escola de Barro Preto, enfrentando o preconceito de Bartô e Sebastião. Já Mirinho, cada vez mais isolado, explode de revolta ao ver que Casemiro e Diógenes estão dando todo o apoio para as ideias de Tonho.