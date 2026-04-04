Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de abril de 2026 às 16:00
No capítulo deste sábado (4), em 'A Nobreza do Amor', Lúcia decide que é hora de ser dona do próprio destino e, para montar seu ateliê de costura, toma uma decisão arriscada: levar as joias reais de Batanga para empenhar no banco de Diógenes. É o começo de uma nova fase para a protagonista, que celebra a melhora de Omar, mas não tira os olhos das notícias sombrias que chegam de sua terra natal.
E as notícias são realmente terríveis. O ditador Jendal perdeu a paciência e ordenou a prisão e execução de Akin. Para manter seu disfarce como 'homem de confiança' do vilão e salvar a própria pele para continuar a resistência, Dumi é colocado contra a parede, e ele cumpre as ordens do carrasco e atira Akin em um poço repleto de serpentes.
A Nobreza do Amor
Na cidade, Maria Helena e Vera lutam para reabrir a escola de Barro Preto, enfrentando o preconceito de Bartô e Sebastião. Já Mirinho, cada vez mais isolado, explode de revolta ao ver que Casemiro e Diógenes estão dando todo o apoio para as ideias de Tonho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.