Khvicha Kvaratskhelia revela que é fã de jogador do Real Madrid: ‘Tinha até camisa’

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Felipe Sena
Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:11
O atacante da Geórgia Khvicha Kvaratskhelia, uma das estrelas do Paris Saint-German nesta temporada, revelou que é fã de um jogador do Real Madrid, o ex-meia espanhol Guti, que atuou pelo time no fim de 1990 e no início de 2010.
Em entrevista à DAZN, portal de transmissão ao vivo de esportes, afirmou que o jogador sempre foi sua inspiração na infância. Quando criança costumava assistir aos jogos do espanhol e apreciava a forma como o atleta pensava o jogo e realizava seus passes.
Khvicha Kvaratskhelia
“Então ele era meu ídolo. Eu até tinha uma camisa com o nome ‘Guti’ escrito com caneta permanente, e eu jogava com ela. Então sim, ele era meu ídolo e eu o respeito muito”, disse Kvaratskhelia.
A admiração é recíproca. Guti, que hoje trabalha como comentarista, confirmou em entrevista, segundo o “As”, que mantém contato com o atacante e que os dois trocaram mensagens e até camisas, com Guti guardando uma peça do PSG em sua casa.
“Conseguimos conversar pelo Instagram e estou muito feliz com o progresso que ele está fazendo. Havia rumores de que ele poderia vir para o Real Madrid ou Barcelona. Acho que ele é um jogador fantástico, muito decisivo nos gols, e quando se sente confortável, como no PSG, é um jogador de alto nível”, afirmou o espanhol.
Comparado muitas vezes com Maradona, Kvaratskhelia se consolidou como um dos atacantes mais prolíficos da Europa. Foi peça fundamental na conquista do primeiro título da Champions League pelo PSG na temporada 2024/2025. Nesta temporada, o atleta já soma 10 gols e 5 assistências no torneio, buscando levar o clube parisiense à segunda final consecutiva.