Leandro começa romance com Eduarda; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (10 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (10), Ronei dá um ‘chega’ em Zilá mais uma vez, e a mãe de Naiane (Isabelle Drummond) treme na base. Casada com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), ela se sente cada vez mais pressionada, mas Ronei dá um banho de água fria e diz que não se aproximará mais da vilã.
Já a irmã de Zilá, Janete (Leticia Spiller) pede que Agrado cante com Eduarda (Gabz) na inauguração de seu bar. Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior) ficam finalmente juntos, e Agrado não percebe o clima, já que os dois se disfarçam.
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Já Malvino (Guito) questiona Alaorzinho sobre a confusão na inauguração do bar de Janete. Zilá comemora com Ronei o sucesso de seu plano contra Janete. Valéria (Naruna Costa) deixa Sol aos cuidados de Ana, que liga para Eduarda.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.