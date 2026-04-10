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Leandro começa romance com Eduarda; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (10 de abril)

Ainda no capítulo desta sexta, Ronei dá uma basta após aproximação de Zilá

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:30

Leandro e Edaurda se beijam
Leandro e Edaurda se beijam Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (10), Ronei dá um ‘chega’ em Zilá mais uma vez, e a mãe de Naiane (Isabelle Drummond) treme na base. Casada com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), ela se sente cada vez mais pressionada, mas Ronei dá um banho de água fria e diz que não se aproximará mais da vilã.

Já a irmã de Zilá, Janete (Leticia Spiller) pede que Agrado cante com Eduarda (Gabz) na inauguração de seu bar. Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior) ficam finalmente juntos, e Agrado não percebe o clima, já que os dois se disfarçam.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Já Malvino (Guito) questiona Alaorzinho sobre a confusão na inauguração do bar de Janete. Zilá comemora com Ronei o sucesso de seu plano contra Janete. Valéria (Naruna Costa) deixa Sol aos cuidados de Ana, que liga para Eduarda.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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