NOVELA DAS 7

Leandro começa romance com Eduarda; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (10 de abril)

Ainda no capítulo desta sexta, Ronei dá uma basta após aproximação de Zilá

Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:30

Leandro e Edaurda se beijam Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (10), Ronei dá um ‘chega’ em Zilá mais uma vez, e a mãe de Naiane (Isabelle Drummond) treme na base. Casada com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), ela se sente cada vez mais pressionada, mas Ronei dá um banho de água fria e diz que não se aproximará mais da vilã.

Já a irmã de Zilá, Janete (Leticia Spiller) pede que Agrado cante com Eduarda (Gabz) na inauguração de seu bar. Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior) ficam finalmente juntos, e Agrado não percebe o clima, já que os dois se disfarçam.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Já Malvino (Guito) questiona Alaorzinho sobre a confusão na inauguração do bar de Janete. Zilá comemora com Ronei o sucesso de seu plano contra Janete. Valéria (Naruna Costa) deixa Sol aos cuidados de Ana, que liga para Eduarda.