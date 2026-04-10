NOVELA DAS 6

Alika prova inocência e humilha Virgínia em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (10)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:00

Alika/Lúcia (Duda Santos em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta (10), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., para o desespero de Virgínia, o inspetor Botelho afirma que as joias da Alika não são as roubadas. A vilã fica em choque e o Diógenes, claro, perde de vez a confiança na mulher. Com o nome limpo, Alika não deixa barato, avisa ao patrão que faz questão de ouvir um pedido de desculpas da megera.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Miguel se arrepende de ter julgado a moça e decide alugar a casa para que ela comece seu novo negócio. É a chance que ela precisava para dar a volta por cima e mostrar seu valor para a cidade inteira.



Lá em Batanga, o pequeno Omar finalmente desperta do seu sono profundo, trazendo alegria para Chinua e Çinar. Mas nem tudo é festa, o Mirinho, sem um pingo de vergonha na cara, resolve cobrar o delegado pelo dinheiro do suborno que "não funcionou".