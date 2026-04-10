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Alika prova inocência e humilha Virgínia em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (10)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:00

Alika/Lúcia (Duda Santos em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta (10), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., para o desespero de Virgínia, o inspetor Botelho afirma que as joias da Alika não são as roubadas. A vilã fica em choque e o Diógenes, claro, perde de vez a confiança na mulher. Com o nome limpo, Alika não deixa barato, avisa ao patrão que faz questão de ouvir um pedido de desculpas da megera.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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