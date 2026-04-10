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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:58
Sextou! Hoje (10), se você acordou com aquela vontade de 'chutar o balde' ou dar uma guinada na vida, calma lá! O céu de hoje traz um contraste interessante, já que, enquanto o Sol em Áries e Marte te empurram para a ação, a Lua Minguante em Capricórnio puxa o freio de mão e pede estratégia.
Sabe aquela faxina que a gente faz em casa antes de receber visitas? É exatamente isso que os astros pedem para a sua mente e para o seu bolso. Antes de buscar o novo, limpe o terreno. No jogo da vida, e na loteria, ganha quem sabe descartar o que não serve mais.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Nesta fase de Lua Minguante, a sorte sorri para quem tem coragem de dizer 'não' ao que atrasa a vida. Menos é mais.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.