ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (10 de abril) podem mudar o rumo do seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:58

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Sextou! Hoje (10), se você acordou com aquela vontade de 'chutar o balde' ou dar uma guinada na vida, calma lá! O céu de hoje traz um contraste interessante, já que, enquanto o Sol em Áries e Marte te empurram para a ação, a Lua Minguante em Capricórnio puxa o freio de mão e pede estratégia.



Sabe aquela faxina que a gente faz em casa antes de receber visitas? É exatamente isso que os astros pedem para a sua mente e para o seu bolso. Antes de buscar o novo, limpe o terreno. No jogo da vida, e na loteria, ganha quem sabe descartar o que não serve mais.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

Marte está te deixando 'pilhado', ariano, mas não gaste toda a sua munição de uma vez. O foco hoje é subir o próximo degrau na carreira. No amor, baixe a guarda e ouça mais.



Marte está te deixando 'pilhado', ariano, mas não gaste toda a sua munição de uma vez. O foco hoje é subir o próximo degrau na carreira. No amor, baixe a guarda e ouça mais. Números da sorte: 10, 34, 51

Touro (20/04 a 20/05)

Sua mente quer voar alto, mas seus pés precisam estar no chão. Resolva aquela burocracia chata que você está adiando. No amor, prefira o diálogo maduro à teimosia.



Sua mente quer voar alto, mas seus pés precisam estar no chão. Resolva aquela burocracia chata que você está adiando. No amor, prefira o diálogo maduro à teimosia. Números da sorte: 6, 22, 45

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dia de silenciar um pouco e observar os bastidores. Cuidado com gastos por impulso só para aliviar o estresse. No amor, decida quem merece ocupar um lugar no seu coração.



Dia de silenciar um pouco e observar os bastidores. Cuidado com gastos por impulso só para aliviar o estresse. No amor, decida quem merece ocupar um lugar no seu coração. Números da Sorte: 15, 39, 57



Câncer (21/06 a 22/07)

A Lua está cutucando suas relações. É hora de lavar a alma e perdoar mágoas antigas. No trabalho, revise contratos e parcerias; veja se o combinado ainda é justo para você.



A Lua está cutucando suas relações. É hora de lavar a alma e perdoar mágoas antigas. No trabalho, revise contratos e parcerias; veja se o combinado ainda é justo para você. Números da sorte: 3, 27, 48

Leão (23/07 a 22/08)

Menos rugido e mais disciplina, leonino. Organize sua rotina e cuide da saúde. No trabalho, o sucesso virá da sua capacidade de eliminar distrações. O amor pede gestos simples.



Menos rugido e mais disciplina, leonino. Organize sua rotina e cuide da saúde. No trabalho, o sucesso virá da sua capacidade de eliminar distrações. O amor pede gestos simples. Números da sorte: 8, 21, 60

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua criatividade está afiada, mas não a desperdice com bobagens. Foque no que é rentável. No romance, sua exigência está alta, e está certo: valorize-se!



Sua criatividade está afiada, mas não a desperdice com bobagens. Foque no que é rentável. No romance, sua exigência está alta, e está certo: valorize-se! Números da sorte: 14, 33, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou com cheiro de casa. Organize seu canto, jogue fora o que está quebrado e resolva pendências familiares. Isso vai abrir espaço para a sorte entrar na sua vida.



Sextou com cheiro de casa. Organize seu canto, jogue fora o que está quebrado e resolva pendências familiares. Isso vai abrir espaço para a sorte entrar na sua vida. Números da sorte: 7, 25, 52

Escorpião (23/10 a 21/11)

Meça as palavras, escorpiano. Hoje você pode soar mais frio do que pretende. Use sua inteligência para revisar projetos e acertar detalhes técnicos no trabalho.



Meça as palavras, escorpiano. Hoje você pode soar mais frio do que pretende. Use sua inteligência para revisar projetos e acertar detalhes técnicos no trabalho. Números da sorte: 11, 30, 58



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O Sol te diverte, mas a Lua cuida do seu extrato bancário. Hora de cortar o que é supérfluo. No amor, lembre-se que o melhor da vida não se compra, se vive.



O Sol te diverte, mas a Lua cuida do seu extrato bancário. Hora de cortar o que é supérfluo. No amor, lembre-se que o melhor da vida não se compra, se vive. Números da sorte: 4, 18, 49

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua minguante no seu signo te deixa mais sério. Aproveite para se libertar de pesos que não são seus. Sua marca de excelência no trabalho será notada, continue firme.



A Lua minguante no seu signo te deixa mais sério. Aproveite para se libertar de pesos que não são seus. Sua marca de excelência no trabalho será notada, continue firme. Números da sorte: 1, 26, 40

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Respeite sua necessidade de ficar no 'modo avião'. Grandes mudanças estão vindo, e você precisa de energia. No amor, siga sua intuição, ela está em alta hoje.



Respeite sua necessidade de ficar no 'modo avião'. Grandes mudanças estão vindo, e você precisa de energia. No amor, siga sua intuição, ela está em alta hoje. Números da sorte: 9, 35, 54

Peixes (20/02 a 20/03)

Dia de notar quem é parceiro de verdade e quem está ao seu lado apenas por conveniência. Finalize projetos em grupo e não deixe que a energia dos outros te sobrecarregue.



Dia de notar quem é parceiro de verdade e quem está ao seu lado apenas por conveniência. Finalize projetos em grupo e não deixe que a energia dos outros te sobrecarregue. Números da sorte: 12, 36, 47

Dica do Dia: Nesta fase de Lua Minguante, a sorte sorri para quem tem coragem de dizer 'não' ao que atrasa a vida. Menos é mais.

