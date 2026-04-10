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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (10 de abril) podem mudar o rumo do seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:58

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Sextou! Hoje (10), se você acordou com aquela vontade de 'chutar o balde' ou dar uma guinada na vida, calma lá! O céu de hoje traz um contraste interessante, já que, enquanto o Sol em Áries e Marte te empurram para a ação, a Lua Minguante em Capricórnio puxa o freio de mão e pede estratégia.

Sabe aquela faxina que a gente faz em casa antes de receber visitas? É exatamente isso que os astros pedem para a sua mente e para o seu bolso. Antes de buscar o novo, limpe o terreno. No jogo da vida, e na loteria, ganha quem sabe descartar o que não serve mais.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    Marte está te deixando 'pilhado', ariano, mas não gaste toda a sua munição de uma vez. O foco hoje é subir o próximo degrau na carreira. No amor, baixe a guarda e ouça mais.
  • Números da sorte: 10, 34, 51

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sua mente quer voar alto, mas seus pés precisam estar no chão. Resolva aquela burocracia chata que você está adiando. No amor, prefira o diálogo maduro à teimosia.
  • Números da sorte: 6, 22, 45

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Dia de silenciar um pouco e observar os bastidores. Cuidado com gastos por impulso só para aliviar o estresse. No amor, decida quem merece ocupar um lugar no seu coração.
  • Números da Sorte: 15, 39, 57

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A Lua está cutucando suas relações. É hora de lavar a alma e perdoar mágoas antigas. No trabalho, revise contratos e parcerias; veja se o combinado ainda é justo para você.
  • Números da sorte: 3, 27, 48

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Menos rugido e mais disciplina, leonino. Organize sua rotina e cuide da saúde. No trabalho, o sucesso virá da sua capacidade de eliminar distrações. O amor pede gestos simples.
  • Números da sorte: 8, 21, 60

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Sua criatividade está afiada, mas não a desperdice com bobagens. Foque no que é rentável. No romance, sua exigência está alta, e está certo: valorize-se!
  • Números da sorte: 14, 33, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sextou com cheiro de casa. Organize seu canto, jogue fora o que está quebrado e resolva pendências familiares. Isso vai abrir espaço para a sorte entrar na sua vida.
  • Números da sorte: 7, 25, 52

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Meça as palavras, escorpiano. Hoje você pode soar mais frio do que pretende. Use sua inteligência para revisar projetos e acertar detalhes técnicos no trabalho.
  • Números da sorte: 11, 30, 58

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O Sol te diverte, mas a Lua cuida do seu extrato bancário. Hora de cortar o que é supérfluo. No amor, lembre-se que o melhor da vida não se compra, se vive.
  • Números da sorte: 4, 18, 49

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua minguante no seu signo te deixa mais sério. Aproveite para se libertar de pesos que não são seus. Sua marca de excelência no trabalho será notada, continue firme.
  • Números da sorte: 1, 26, 40

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Respeite sua necessidade de ficar no 'modo avião'. Grandes mudanças estão vindo, e você precisa de energia. No amor, siga sua intuição, ela está em alta hoje.
  • Números da sorte: 9, 35, 54

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Dia de notar quem é parceiro de verdade e quem está ao seu lado apenas por conveniência. Finalize projetos em grupo e não deixe que a energia dos outros te sobrecarregue.
  • Números da sorte: 12, 36, 47

Dica do Dia: Nesta fase de Lua Minguante, a sorte sorri para quem tem coragem de dizer 'não' ao que atrasa a vida. Menos é mais.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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