Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em virada financeira a partir de hoje (10 de abril) e podem ganhar dinheiro até o dia 15 de abril

Um período acelerado favorece ganhos inesperados, crescimento profissional e decisões certeiras que começam a dar retorno imediato

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

De hoje (10) até o dia 15 de abril, uma movimentação intensa mexe diretamente com a vida financeira de alguns signos. Esse é um daqueles momentos em que decisões passadas começam a render frutos e oportunidades surgem quase sem aviso. A energia do período favorece atitudes rápidas, escolhas estratégicas e uma leitura mais clara sobre dinheiro, trabalho e crescimento. Para quem vinha esperando resultados, essa pode ser a virada que transforma esforço em recompensa de forma mais imediata. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Boas notícias inesperadas chegam para 3 signos antes do dia 10 de abril e impactam trabalho e dinheiro

Boas notícias inesperadas chegam para 3 signos antes do dia 10 de abril e impactam trabalho e dinheiro

Imagem - 3 signos passam por uma semana difícil no trabalho e na saúde, mas vivem uma grande virada logo depois

3 signos passam por uma semana difícil no trabalho e na saúde, mas vivem uma grande virada logo depois

Imagem - Marte entra em Áries nesta semana e promete uma virada de energia que impacta todos os signos

Marte entra em Áries nesta semana e promete uma virada de energia que impacta todos os signos

Touro: Esse é um dos momentos mais favoráveis para o seu dinheiro, com chances reais de ganhos inesperados ou aumento de renda. Algo que você decidiu lá atrás começa a dar retorno agora, trazendo mais segurança e estabilidade. Também podem surgir oportunidades interessantes ou até algum tipo de ajuda inesperada. O importante é reconhecer esse movimento e aproveitar com inteligência.

Dica cósmica: Valorize as oportunidades que surgem agora e evite desperdiçar ganhos impulsivamente.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão: O crescimento profissional ganha força e abre caminho para uma expansão financeira importante. Seu esforço começa a ser notado, e isso pode se transformar em reconhecimento, novas responsabilidades ou até aumento de ganhos. Esse é um momento em que sua visibilidade cresce, e junto com ela vêm oportunidades de melhorar sua vida financeira.

Dica cósmica: Aproveite o momento de destaque, mas mantenha o foco em decisões consistentes.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Decisões bem pensadas começam a mostrar resultados concretos, especialmente no campo financeiro. Investimentos, planejamento e disciplina entram em evidência agora, trazendo retorno e novas possibilidades de ganho. Esse também é um bom momento para identificar oportunidades que antes passaram despercebidas.

Dica cósmica: Confie na sua estratégia e mantenha a disciplina para ampliar seus resultados.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Dinheiro Touro Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida