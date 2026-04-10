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Cor e número da sorte de hoje (10 de abril): decisões conscientes e oportunidades marcam o dia

A sexta-feira traz um mix de avanços e cautela, pedindo equilíbrio nas escolhas e atenção às oportunidades que surgem ao longo do caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia nesta sexta-feira, 10 de abril, chega com uma energia que mistura crescimento e atenção aos detalhes, ideal para agir com estratégia e evitar impulsos. Situações podem evoluir de forma positiva, especialmente quando há foco e organização. Também é um bom momento para fortalecer relações e aproveitar pequenas oportunidades que podem fazer grande diferença no futuro. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Experiências do passado ajudam a tomar boas decisões hoje. O dia favorece conquistas no trabalho. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Verde-mar.

Número da sorte: 5.

Touro: O dia traz leveza e boas surpresas, especialmente no ambiente familiar. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, harmonia em alta.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 1.

Gêmeos: Possibilidades de crescimento surgem, mas é importante evitar distrações e conflitos. Foque no que realmente importa. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Violeta.

Número da sorte: 2.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia pede mais cautela e atenção à saúde e às decisões. Evite confiar demais em desconhecidos. No amor, aproximação gradual.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 4.

Leão: Confiança e motivação ajudam a abrir caminhos importantes. O momento favorece crescimento profissional. No amor, conexão fortalecida.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 8.

Virgem: Um dia produtivo, com boas chances de evolução no trabalho. Planejamento será essencial para bons resultados. No amor, apoio mútuo.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 9.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia pode trazer altos e baixos, especialmente no trabalho. Mantenha a discrição e evite desgastes. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Escorpião: Boas notícias e momentos especiais com a família podem marcar o dia. Aproveite a fase positiva. No amor, intensidade em alta.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 3.

Sagitário: Pendências começam a se resolver e trazem alívio. O dia favorece novas oportunidades. No amor, clima leve e companheiro.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 5.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: O momento é ideal para focar em metas e agir com disciplina. Resultados positivos podem surgir. No amor, parceria fortalecida.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 1.

Aquário: O dia traz boas oportunidades e crescimento pessoal. Aproveite para iniciar novos projetos. No amor, conexão sincera.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 6.

Peixes: A energia pede calma e reflexão antes de agir. Evite decisões impulsivas. No amor, diálogo será essencial.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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