Cor e número da sorte de hoje (10 de abril): decisões conscientes e oportunidades marcam o dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:00
O dia nesta sexta-feira, 10 de abril, chega com uma energia que mistura crescimento e atenção aos detalhes, ideal para agir com estratégia e evitar impulsos. Situações podem evoluir de forma positiva, especialmente quando há foco e organização. Também é um bom momento para fortalecer relações e aproveitar pequenas oportunidades que podem fazer grande diferença no futuro. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: Experiências do passado ajudam a tomar boas decisões hoje. O dia favorece conquistas no trabalho. No amor, clima leve e acolhedor.
Cor da sorte: Verde-mar.
Número da sorte: 5.
Touro: O dia traz leveza e boas surpresas, especialmente no ambiente familiar. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, harmonia em alta.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 1.
Gêmeos: Possibilidades de crescimento surgem, mas é importante evitar distrações e conflitos. Foque no que realmente importa. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Violeta.
Número da sorte: 2.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Câncer: O dia pede mais cautela e atenção à saúde e às decisões. Evite confiar demais em desconhecidos. No amor, aproximação gradual.
Cor da sorte: Azul-claro.
Número da sorte: 4.
Leão: Confiança e motivação ajudam a abrir caminhos importantes. O momento favorece crescimento profissional. No amor, conexão fortalecida.
Cor da sorte: Magenta.
Número da sorte: 8.
Virgem: Um dia produtivo, com boas chances de evolução no trabalho. Planejamento será essencial para bons resultados. No amor, apoio mútuo.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 9.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: O dia pode trazer altos e baixos, especialmente no trabalho. Mantenha a discrição e evite desgastes. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 9.
Escorpião: Boas notícias e momentos especiais com a família podem marcar o dia. Aproveite a fase positiva. No amor, intensidade em alta.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 3.
Sagitário: Pendências começam a se resolver e trazem alívio. O dia favorece novas oportunidades. No amor, clima leve e companheiro.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 5.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: O momento é ideal para focar em metas e agir com disciplina. Resultados positivos podem surgir. No amor, parceria fortalecida.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 1.
Aquário: O dia traz boas oportunidades e crescimento pessoal. Aproveite para iniciar novos projetos. No amor, conexão sincera.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 6.
Peixes: A energia pede calma e reflexão antes de agir. Evite decisões impulsivas. No amor, diálogo será essencial.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 7.