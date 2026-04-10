ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de abril): decisões conscientes e oportunidades marcam o dia

A sexta-feira traz um mix de avanços e cautela, pedindo equilíbrio nas escolhas e atenção às oportunidades que surgem ao longo do caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia nesta sexta-feira, 10 de abril, chega com uma energia que mistura crescimento e atenção aos detalhes, ideal para agir com estratégia e evitar impulsos. Situações podem evoluir de forma positiva, especialmente quando há foco e organização. Também é um bom momento para fortalecer relações e aproveitar pequenas oportunidades que podem fazer grande diferença no futuro. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Experiências do passado ajudam a tomar boas decisões hoje. O dia favorece conquistas no trabalho. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Verde-mar.

Número da sorte: 5.

Touro: O dia traz leveza e boas surpresas, especialmente no ambiente familiar. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, harmonia em alta.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 1.

Gêmeos: Possibilidades de crescimento surgem, mas é importante evitar distrações e conflitos. Foque no que realmente importa. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Violeta.

Número da sorte: 2.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer: O dia pede mais cautela e atenção à saúde e às decisões. Evite confiar demais em desconhecidos. No amor, aproximação gradual.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 4.

Leão: Confiança e motivação ajudam a abrir caminhos importantes. O momento favorece crescimento profissional. No amor, conexão fortalecida.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 8.

Virgem: Um dia produtivo, com boas chances de evolução no trabalho. Planejamento será essencial para bons resultados. No amor, apoio mútuo.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 9.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O dia pode trazer altos e baixos, especialmente no trabalho. Mantenha a discrição e evite desgastes. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Escorpião: Boas notícias e momentos especiais com a família podem marcar o dia. Aproveite a fase positiva. No amor, intensidade em alta.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 3.

Sagitário: Pendências começam a se resolver e trazem alívio. O dia favorece novas oportunidades. No amor, clima leve e companheiro.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 5.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: O momento é ideal para focar em metas e agir com disciplina. Resultados positivos podem surgir. No amor, parceria fortalecida.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 1.

Aquário: O dia traz boas oportunidades e crescimento pessoal. Aproveite para iniciar novos projetos. No amor, conexão sincera.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 6.

Peixes: A energia pede calma e reflexão antes de agir. Evite decisões impulsivas. No amor, diálogo será essencial.

Cor da sorte: Roxo.