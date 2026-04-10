ASTROLOGIA

Universo envia um alerta urgente para Gêmeos, Câncer, Sagitário e Aquário hoje (10 de abril) e decisão não pode mais ser adiada

Mensagens importantes surgem através da intuição e exigem mais atenção ao que você anda ignorando

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta (10), alguns signos podem perceber sinais mais claros do que o normal, especialmente ligados à intuição, aos pensamentos e à forma como lidam com o excesso de estímulos ao redor. Em meio a tantas informações e cobranças externas, o alerta é direto: é preciso filtrar melhor o que você absorve e proteger sua mente. Esse momento funciona como um convite para se desconectar do que pesa e se reconectar com aquilo que traz leveza, clareza e direção. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você sente com mais força a necessidade de se afastar do excesso de informações e focar no que realmente importa para você. O sinal é claro: nem tudo merece sua atenção. Ao selecionar melhor o que consome e pensa, você recupera sua energia e clareza.

Dica cósmica: Desligue-se do excesso e priorize o que te faz bem mentalmente.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Câncer: A sensibilidade pode estar mais alta, e isso pode te deixar sobrecarregado se você não souber filtrar o que sente. O momento pede um respiro e um afastamento do que está pesado demais. Criar seu próprio espaço mental pode ser essencial agora.

Dica cósmica: Proteja sua energia e respeite seus limites emocionais.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Sagitário: Você recebe um sinal importante sobre a forma como está lidando com preocupações externas. Nem tudo precisa ser absorvido ou levado tão a sério. Existe uma escolha sendo oferecida: continuar no peso ou buscar leveza.

Dica cósmica: Escolha o que te faz bem e não carregue preocupações que não são suas.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Aquário: Esse é um momento em que sua mente ganha ainda mais força, e você percebe que pode direcionar seus pensamentos para caminhos mais positivos. O sinal que chega é sobre controle interno e liberdade emocional.

Dica cósmica: Use sua mente a seu favor e não alimente pensamentos que te puxam para baixo.