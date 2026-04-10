Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia um alerta urgente para Gêmeos, Câncer, Sagitário e Aquário hoje (10 de abril) e decisão não pode mais ser adiada

Mensagens importantes surgem através da intuição e exigem mais atenção ao que você anda ignorando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta (10), alguns signos podem perceber sinais mais claros do que o normal, especialmente ligados à intuição, aos pensamentos e à forma como lidam com o excesso de estímulos ao redor. Em meio a tantas informações e cobranças externas, o alerta é direto: é preciso filtrar melhor o que você absorve e proteger sua mente. Esse momento funciona como um convite para se desconectar do que pesa e se reconectar com aquilo que traz leveza, clareza e direção. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (10 de abril), oportunidades inesperadas surgem no meio do caminho e testam sua capacidade de agir com maturidade

Hoje (10 de abril), oportunidades inesperadas surgem no meio do caminho e testam sua capacidade de agir com maturidade

Imagem - Áries, Libra e Peixes recebem um alerta no amor nesta quinta (9) e podem evitar desgaste nos relacionamentos

Áries, Libra e Peixes recebem um alerta no amor nesta quinta (9) e podem evitar desgaste nos relacionamentos

Imagem - 3 signos recebem um alerta direto hoje (9 de abril) e precisam tomar uma decisão urgente

3 signos recebem um alerta direto hoje (9 de abril) e precisam tomar uma decisão urgente

Gêmeos: Você sente com mais força a necessidade de se afastar do excesso de informações e focar no que realmente importa para você. O sinal é claro: nem tudo merece sua atenção. Ao selecionar melhor o que consome e pensa, você recupera sua energia e clareza.

Dica cósmica: Desligue-se do excesso e priorize o que te faz bem mentalmente.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Câncer: A sensibilidade pode estar mais alta, e isso pode te deixar sobrecarregado se você não souber filtrar o que sente. O momento pede um respiro e um afastamento do que está pesado demais. Criar seu próprio espaço mental pode ser essencial agora.

Dica cósmica: Proteja sua energia e respeite seus limites emocionais.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Sagitário: Você recebe um sinal importante sobre a forma como está lidando com preocupações externas. Nem tudo precisa ser absorvido ou levado tão a sério. Existe uma escolha sendo oferecida: continuar no peso ou buscar leveza.

Dica cósmica: Escolha o que te faz bem e não carregue preocupações que não são suas.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Aquário: Esse é um momento em que sua mente ganha ainda mais força, e você percebe que pode direcionar seus pensamentos para caminhos mais positivos. O sinal que chega é sobre controle interno e liberdade emocional.

Dica cósmica: Use sua mente a seu favor e não alimente pensamentos que te puxam para baixo.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida