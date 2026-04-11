NOVELA DAS 7

Leandro dá fora em Eduarda e dá beijão em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (11 de abril)

Empresário da dupla sertaneja fica com as duas e situação se complica

Felipe Sena

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30

Finalmente Agrado e Leandro ficam em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Apesar de ter dispensado Leandro (David Junior) para focar em seus objetivos, como a carreira e autocuidado após relação conturbada com João Raul (Filipe Bragança), Agrado continua com ciúmes do empresário que tem gerenciado sua carreira com Eduarda (Gabz), sua amiga. Agrado não fica nada contente com a proximidade de Leandro com Bruna.

No mesmo capítulo, Leandro e Eduarda conversam sobre a relação deles. Já Laurinha (Kamila Amorim) pensa no paradeiro do livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Ainda falando de amor e ciúmes, Ronei (Thomás Aquino) para de investir em Zilá (Leandra Leal) e elogia Cinara (Ramille). A mocinha confronta Zilá e propõe uma aliança a Ronei. No final do capítulo, Agrado e Leandro finalmente ficam juntos pela primeira vez.