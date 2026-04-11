Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leandro dá fora em Eduarda e dá beijão em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (11 de abril)

Empresário da dupla sertaneja fica com as duas e situação se complica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30

Finalmente Agrado e Leandro ficam em 'Coração Acelerado'
Finalmente Agrado e Leandro ficam em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Apesar de ter dispensado Leandro (David Junior) para focar em seus objetivos, como a carreira e autocuidado após relação conturbada com João Raul (Filipe Bragança), Agrado continua com ciúmes do empresário que tem gerenciado sua carreira com Eduarda (Gabz), sua amiga. Agrado não fica nada contente com a proximidade de Leandro com Bruna.

No mesmo capítulo, Leandro e Eduarda conversam sobre a relação deles. Já Laurinha (Kamila Amorim) pensa no paradeiro do livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Ainda falando de amor e ciúmes, Ronei (Thomás Aquino) para de investir em Zilá (Leandra Leal) e elogia Cinara (Ramille). A mocinha confronta Zilá e propõe uma aliança a Ronei. No final do capítulo, Agrado e Leandro finalmente ficam juntos pela primeira vez.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida