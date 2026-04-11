NOVELA DAS 6

Morte inesperada abala final de semana em 'A Nobreza do Amor' neste sábado (11)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:00

Soliman (Marco Ricca) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sábado (11), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a emoção toma conta quando Soliman e Omar finalmente se reencontram na prisão, graças à ajuda de Dumi, em Batanga. Mas a alegria dura pouco, logo após o encontro, a triste notícia chega, Soliman está morto.

A Nobreza do Amor 1 de 27

No Brasil, Alika mostra que tem um coração de ouro. Ela conversa seriamente com Salma sobre o amor que a amiga sente por Tonho e decide se afastar do rapaz para não estragar essa amizade. As duas selam um pacto de apoio mútuo, mesmo com o Tonho insistindo em saber os segredos que Alika tanto esconde.



Para fechar, Graça é desmascarada por Casemiro e Ana Maria por ter roubado dinheiro para o suborno. E Mirinho? Continua com sua obsessão, garantindo para quem quiser ouvir que não vai perder a Alika para o Tonho.