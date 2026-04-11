ASTROLOGIA

3 signos entram em uma virada decisiva neste sábado (11) e dinheiro começa a mudar de direção

O momento exige posicionamento e amor-próprio para transformar o que antes travava em novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 11 de abril, alguns signos começam a perceber uma mudança importante na forma como encaram a própria vida. Não é apenas sorte chegando do nada, mas uma virada que nasce de dentro: mais confiança, mais firmeza e menos tolerância com situações que não fazem mais sentido. O alerta é claro: quanto mais você se posiciona e se valoriza, mais o caminho se abre. Essa nova fase não vem por acaso, ela é consequência de escolhas mais conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você começa a perceber que muitas oportunidades já estavam ao seu redor, mas faltava enxergar isso com mais clareza. A mudança de mentalidade faz toda a diferença agora. Ao valorizar o que tem e acreditar mais no seu potencial, você entra em um fluxo mais positivo, onde tudo parece caminhar com mais facilidade. Essa fase traz crescimento, mas depende da sua disposição de aproveitar o que aparece.

Dica cósmica: Reconheça o que já está disponível e use isso a seu favor.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Libra: Um momento de sinceridade consigo mesmo muda completamente sua perspectiva. Algo que você evitava encarar finalmente vem à tona, e isso abre espaço para uma sensação de liberdade imediata. A partir daí, você se sente mais leve para seguir em frente e tomar decisões que antes pareciam difíceis. Essa virada interna é o que destrava sua prosperidade.

Dica cósmica: Seja honesto consigo e não fuja mais do que precisa ser resolvido.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Aquário: A vontade de sair do comum e buscar algo maior fica ainda mais forte. Você percebe que não está satisfeito com o que tem hoje e decide agir para mudar isso. Esse movimento abre portas para experiências novas e mais alinhadas com quem você realmente é. Mesmo que o caminho seja diferente do esperado, ele tende a ser muito mais positivo.

Dica cósmica: Confie no seu próprio caminho, mesmo que ele fuja do padrão.